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出席美國西點軍校「談領導力」　馬雲提5觀點：做別人不想做的事

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大陸中心／綜合報導

大陸電商巨擘阿里巴巴集團創辦人馬雲22日受邀出席美國紐約的西點軍校，參加一年一度的「麥克唐納品格領導力論壇（McDonald Conference for Leaders of Character）」。他在授課時提出了5要點叮嚀年輕人，「要去做別人不想做的事。」

▲出席美國西點軍校「談領導力」　馬雲提5觀點：做別人不想做的事（圖／翻攝自梨視頻）

▲馬雲22日受邀出席美國紐約的西點軍校。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

據悉，這是西點軍校自1802年創校以來，第一次邀請大陸企業家上台演講。馬雲用一名企業家的價值觀對領導力提出觀點，領導力是看到别人看不到的事，「大部分人因為親眼看見而相信，但領導力是因為相信才看見。」他強調，在現代社會中極度需要「領導力」，因為各種混亂的問題、擔憂、恐懼都不斷在發生，「上個世紀我們學會了如何競爭、如何合作，透過競爭與合作而出現領導者，但在現今社會中卻消失了。」

馬雲指出，領導力不是證明自己有多厲害，而是人類必須一同解決問題；身為一個領導者要做别人不想做的事、做社會需要的事。他也說，領導者不僅要聰明，更要有智慧，才能活得更長，因為知道如何放棄，「有勇氣、懂得改變，不是因為肌肉發達，而是因為心中充滿著愛。」

在現今社會中，技術是目前最強大的，馬雲表示，我們有最好的資源設備，但沒有最好的領導力，由此看來，技術並沒有改進領導力，「假如武器越來越先進，但領導力卻依然保持不變的話，對自己和全世界都是一種威脅。」

▲出席美國西點軍校「談領導力」　馬雲提5觀點：做別人不想做的事（圖／翻攝自梨視頻）

▲馬雲演講結束時，在坐聽眾紛紛站起鼓掌。

「身為領導者必須做得比別人多。」馬雲也提到，「我們要學會創造價值、承擔責任，如果別人擔心失業，公司就要想辦法創造就業機會。」此外，他說，年輕人必須在競爭中學會合作，才會越來越進步，不會被社會淘汰。

最後，馬雲告訴西點軍校120多名的軍人、教官及學生們，「現在我們進入第三次技術革命，應該是對貧困、疾病和環境污染開戰」，未來要做的是，讓不同國家、宗教、文化、行業互相合作，為這個世紀及下個世紀努力。

▲出席美國西點軍校「談領導力」　馬雲提5觀點：做別人不想做的事（圖／翻攝自梨視頻）

▲美國前退伍軍人事務部部長。

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關鍵字：西點軍校,美國,領導力,授課,麥克唐納品格領導力論壇

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