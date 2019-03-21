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蔡英文出訪將過境美國　陸外交部堅決反對：已向美方鄭重協商

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▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人耿爽21日回應「過境」一事。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文今（21）日出訪將過境美國，而大陸外交部發言人耿爽21日也在例行記者會中對此表示，已多次表明立場，也向美方提出了鄭重的交涉，「我們堅決反對美方與其他已和中國建交的國家安排這種『過境』的行為，一直以來都是如此。」

在例行記者會，有記者提問到「台灣領導人蔡英文將過境夏威夷」一事。耿爽堅定表示，「一個中國原則是國際社會的普遍共識」，企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的行為都必受到全大陸人的反對。他也提到，關於台灣地區領導人在美國所謂的「過境」問題，「中方已向美方鄭重談判，堅決反對這種行為。」

耿爽在記者會上稱，「我們不斷督促美方遵守『一個中國』原則，以及『中美三個聯合公報』的規定，絕對不允許蔡英文『過境』，不向台獨勢力發出任何錯誤的信號，除此之外，也會以實際的行動來維護中美關係及台海之間的穩定和平。」

據了解，總統蔡英文已於21日下午3時率團出訪南太平洋友邦，包括帛琉、諾魯共和國、馬紹爾群島，會於晚間6時45分左右抵達第一站帛琉，預計在台北時間27日4時30分，飛離馬紹爾群島，並飛往美國夏威夷過境；全程共8天7夜，預定28日傍晚返回台灣。

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關鍵字：蔡英文,耿爽,過境,出訪,外交部,美國,夏威夷,記者會

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