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陸娛偶像製造機！鞠婧禕前東家總裁猝死　知情人透露：開會突暈倒

▲絲芭總裁王子杰猝死。（圖／翻攝自微博）

▲絲芭總裁王子杰猝死。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國娛樂與遊戲產業重要人物、上海絲芭文化傳媒集團創辦人兼總裁王子杰，於4月14日在上海因突發心源性疾病離世，享壽63歲。消息於4月16日由公司發布訃告證實後，震動文娛與遊戲產業，不少業界人士紛紛哀悼。值得注意的是，目前，絲芭文化與鞠婧禕的經紀約糾紛仍在進行中。

據綜合陸媒報導，絲芭文化於4月16日發布官方訃告指出，王子杰於4月14日19時經全力搶救無效辭世。知情人士透露，他當時正在公司會議室主持內部業務會議，討論SNH48集團年度規劃與新分團拓展事宜，期間突感心臟不適倒地，現場人員緊急送醫，但最終仍宣告不治，甚至有說法認為屬於「工傷」。

▲王子杰好友發文。（圖／翻攝自微博）

▲王子杰好友發文。（圖／翻攝自微博）

知情人士進一步指出，王子杰近年長期處於高強度工作狀態，經常熬夜、承受高壓管理與應酬負擔，被認為是誘發心源性疾病的重要因素之一。此外，絲芭文化目前仍與藝人鞠婧禕存在經紀約糾紛，也被認為加重其壓力來源。

王子杰離世消息曝光後，多位業界好友發文悼念。與其相識近30年的毛衛東表示，兩人從上世紀90年代初因遊戲代理合作結識，長期往來情誼深厚，「月初還約好見面，沒想到世事難料」，直言難以接受這一噩耗。

▲▼王子杰捧紅多位女星。（圖／翻攝自微博）

▲▼王子杰捧紅多位女星。（圖／翻攝自微博）

▲▼絲芭總裁猝死。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，王子杰生於1963年，為日籍華人，畢業於復旦大學數學系，並取得日本同志社大學工學碩士學位。2003年創立久游網，代理《勁舞團》等熱門網路遊戲，累積超過7億用戶，奠定其在中國網遊產業的重要地位。2012年創辦絲芭文化，打造SNH48女團體系，引入劇場公演與總選制度，培養出鞠婧禕、李藝彤等藝人，被外界稱為「陸娛養成系教父、陸娛偶像製造機、偶像教父」。

▲鞠婧禕被稱為四千年一遇美女，也是由王子杰捧紅。（圖／翻攝自微博）

▲鞠婧禕被稱為四千年一遇美女，也是由王子杰捧紅。（圖／翻攝自微博）

不過，其經營模式也伴隨爭議。外界一方面肯定其推動偶像產業工業化，但另一方面也批評絲芭體系存在管理高壓、藝人薪資偏低、解約金過高等問題。2019年後，王子杰逐步退居幕後，將公司日常營運交由董事長王靖及職業經理人團隊負責。

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