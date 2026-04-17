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雷軍稱「小米不做10萬以下電動車」　直播挑戰新車15小時不充電

▲▼ 小米集團創辦人 雷軍 。（圖／翻攝 雷軍抖音直播）

▲▼ 小米集團創辦人 雷軍 。（圖／翻攝 雷軍抖音直播）

記者任以芳／綜合報導

小米集團創辦人雷軍今（17）日開啟「小米汽車新SU7京滬續航直播」，面對網友提問「小米是否會推出10萬元以內的車型？」雷軍首度給出明確答案。他表示，小米未來幾年內都不會推出10萬元以下的車型，核心原因在於電動車智能化若要做到位，成本極難控制在低價區間。半個月前，小鵬集團也宣佈同樣發展規劃「不做10萬以下的電動車」，顯示大陸造車新勢力正集體轉向中高端智能化市場，告別低價競爭。（單位：人民幣，同下）

綜合陸媒報導，小米創辦人、董事長兼CEO雷軍校17日乘坐新一代SU7 Pro，開啓北京到上海1265公里只充一次電挑戰直播，預計本次挑戰將持續15小時，預計今晚21：30左右抵達上海。

雷軍在直播中被問及「小米要出10萬以下車嗎？」他直言，小米汽車立志成為全球前五的車廠，推動中國汽車工業發展，目標是做一款世界頂級好車。同時回覆網友，「小米未來幾年內都不會做10萬元內車型」。

雷軍表示，小米造車的核心競爭力在於智能化，如果把智能駕駛、智能座艙等軟硬體體驗做到極致，研發與物料成本會顯著提升。他認為現有的技術架構下，比較難把成本控制在10萬元以內，未來幾年小米汽車將專注於研發具備市場競爭力的中高端產品。

談及15小時直播壓力，雷軍坦言「不能說錯話」是最大的心理負擔。他感嘆，過去一年小米長時間被負面輿論籠罩，但他決定站出來，認認真真向大眾介紹產品，避免因誤解產生更多負面聲浪。

針對新一代SU7的定價策略，雷軍透露新車擁有超百項升級，光是材料成本就增加了小2萬元。考慮到購置稅政策退坡對車主預算的影響，小米最終決定全系僅加價4000元。這項決策要確保新一代SU7升級後，依然能維持極高的性價比，不讓潛在車主感到預算吃力。

▲▼ 雷軍、張雨霏、何小鵬、兩會2025、人大代表 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 小鵬集團董事長何小鵬 。（圖／記者任以芳攝）

小鵬集團董事長何小鵬4日對外介紹未來戰略佈局。他指出，從去年開始的4至5年是大陸汽車業最關鍵的轉折期，目前的規模競爭非核心變數，單純追求低價與低利潤的擴張並無價值。「小鵬集團」徹底棄守10萬元人民幣以下的低價車市場，因為單純追求規模而忽視利潤並無實質價值。他直言，做便宜且低毛利的產品對企業長期發展沒有意義，未來小鵬將聚焦高品質與高價值的產品線

大陸分析人士指出，隨著大數據、人工智能與半導體技術的深度整合，造車新勢力紛紛意識到，低價策略難以支撐高密度的研發投入。雷軍與小鵬的先後表態，標誌著大陸純電汽車市場正從單純的「價格戰」過渡到「技術與體驗戰」。

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