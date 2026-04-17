看到「滾地雷」不是鬧鬼！百年科學懸案破解

記者任以芳／綜合報導

現實生活中 《球狀閃電》俗稱「滾地雷」，通常出現在雷雨天，十分神出鬼沒，這種能穿牆而過的光球雖然是電磁現象，還是經常被目擊者解讀是「幽靈」或「撞邪」。如今，大陸科學家精準「復刻」，世界首創「類球狀閃電」，中國科學院上海光機所也在國際權威學術期刊《自然·光子學》16日發表最新研究成果。

陸媒《搜狐》報導指出，球狀閃電，俗稱「滾地雷」，是自然界最神秘的電磁現象之一。許多人曾目擊這種懸浮於空氣中的發光球體，不少人解讀是「鬧鬼了」「出現幽靈」等超自然現象。

▲ 大陸科學家全球首創造出「球狀閃電」 。（圖／翻攝 上海光機所 ）

報導也引述科幻作家劉慈欣在《球狀閃電》一書中描寫的球狀閃電，「它飄了進來，一個籃球大小的藍色火球。它像一個藍色的幽靈，一個凝固的閃電，在客廳裡飄行，發出的光芒柔和冰涼。它沒有聲音，也沒有軌跡，就那麼無聲地、空靈地飄著，像在空氣中游泳。」

對於球狀閃電的神祕性，過去科學家們也提出過多種理論假說，始終缺乏可重複、可精確診斷的實驗加以驗證。

在深厚技術積累基礎上，中國科學院上海光學精密機械研究所的研究團隊，首次在世界上用人工方式，成功激發並捕獲了一種在形狀、狀態和發光特性與自然界球狀閃電高度相似的球形發光體，從而揭示並證實球狀閃電的本質為「電磁孤子」。國際權威學術期刊《自然·光子學》發表了相關論文。

「球狀閃電」究竟如何生成？大陸上海光機所科學家在實驗室透過人工製造的「類球狀閃電」，並且用高速攝像系統捕捉的「類球狀閃電」。研究團隊用高速攝像系統捕捉的畫面中看到，「黑暗中，只見一個明亮的白色發光體，被一層幽藍的外殼團團包裹，形成了一個球形的能量體，從小到大、飄忽不定、逐漸膨脹。慢慢地，球體變成了藍色的粗顆粒狀，最終耗散。」

研究團隊利用強激光驅動技術，「首次」以人工激發捕獲與自然界球狀閃電高度相似的發光體，證實「球狀閃電」的物理本質正是「電磁孤子」。這項突破不僅破解了長久以來的自然科學懸案，更為高能量密度物理及未來聚變能源研究提供全新的參考路徑。

上海光機所田野研究員解釋，這個藍色外殼是高溫燃燒的等離子體，如同一個無形的「「光之繭」，將電磁波緊緊鎖在中心。這個直徑約百微米、壽命達百納秒的能量球，經物理標度變換後，完全對應自然界中直徑幾十厘米、持續數秒的球狀閃電行為。

此前，浙江大學武慧春教授曾提出球狀閃電可能是「電磁孤子」的理論，因為缺乏實驗驗證。上海光機所團隊負責人宋立偉研究員指出，本次突破的核心在於團隊在「強激光驅動絲波導太赫茲源」領域的技術積累。