江蘇36歲男當「全職孫子」　朝8晚5陪九旬翁月薪曝

▲大陸江蘇一名36歲男子俞俊是一名91歲獨居老翁的看護，月薪人民幣5000元（約新台幣22500元），而且主要是陪對方散步、滑手機，偶爾才有清潔問題。（圖／翻攝自微博／荔枝新聞）

圖文／CTWANT

現代人生活忙碌，獨居老人的陪伴問題日益受到關注。大陸江蘇一名36歲男子俞俊，農曆春節後轉換跑道，意外擔任「全職孫子」，每天維持「朝8晚5」的作息，專職陪伴一位91歲的獨居老翁，月薪有5000元（約新台幣22500元）；其工作內容主要是陪同長輩散步、滑手機和聊天，被不少網友大讚是「神仙工作」。

根據陸媒《荔枝新聞》報導，江蘇蘇州一名36歲男子俞俊原本是縫紉廠的工人，月薪僅3500元（約新台幣16210元），於是在今年春節後轉職，獲得一間家政公司的工作機會，現在的他每天負責陪伴一名91歲獨居老翁，從早上8點到下午5點，生活相當規律。

而俞俊原本以為照顧獨居老人，工作不外乎是做飯、擦身體或協助上廁所之類，但他工作後才發現，每天一早就是陪老翁去公園散步，陪他聊天或是玩手機，出乎他的意料。俞俊透露，近半個月來做過「最重」的體力活，僅是幫老翁拎了一袋10公斤的大米。

比起傳統看護，俞俊不需要負責煮飯或擦身等勞力事務；他也將自己的轉職經驗分享到社群，並坦言起初曾擔心這份工作不體面、待遇不高，沒想到意外引來全網「羨慕嫉妒恨」。

然而這份看似完美的「神仙工作」，俞俊卻說必須忍受老人味，還要面對老翁偶爾的大小便失禁，吃不了苦的人是做不來的。另外，俞俊也感性地說，這位91歲的老翁已喪偶20多年，每天往公園跑，其實只是想排解寂寞。經過多日相處，俞俊也表示，已將老翁視為自己的爺爺對待，希望透過簡單的陪伴，讓他晚年生活不覺得孤單。

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