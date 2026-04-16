陸要求全面恢復兩岸直航　陸委會：配合「國共會談」施壓

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸方日前致函我方，要求全面恢復兩岸直航，開放烏魯木齊、蘭州、西安等航點。對此，陸委會下午發出聲明稿表示，陸方4月7日致函我方，時間點顯然配合「國共會談」，意在施壓我政府，要求公權力配合落實「國共會談」。

陸委會提到，政府支持健康有序的兩岸交流，但任何交流措施不應附帶政治前提，更不應成為特定政黨政治交易的籌碼。

陸委會指出，4月10日北京「國共會談」後，中共方面於4月12日發布包括「全面恢復兩岸空中客運直航」的「十項促進兩岸交流合作措施」，在相關涉及公權力事項上，繞過我國政府，即進行此項片面發布，充分暴露這些措施背後國共交易的本質。

陸委會說，陸方民航聯繫管道4月7日致函我方訴求全面恢復兩岸空中客運航點，其時間點顯然係配合「國共會談」及中共宣布十項涉台措施，意在施壓我政府，要求公權力配合落實「國共會談」。

陸委會強調，陸方基於政治及統戰考量，已多次來函呼籲全面恢復兩岸空中客運直航，而政府自疫情後，即已根據兩岸互動情勢及民航實際需求，循序恢復兩岸空運直航航點，迄今已有15個定期航班及13個包機航點，從目前使用率及業者申請包機狀況分析，現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放之迫切需要。

陸委會還說，未來政府呼籲恢復兩岸空中客運直航，仍將秉持一貫政策原則及務實作法，定期檢討空運客運直航的相關運作，並視兩岸互動情勢變化及實際需求作適時調整，不受中共統戰及政治操作的影響。

▼大陸「國航」班機。（圖／CFP）

