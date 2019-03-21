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華聞快遞／抖音「網紅」炒熱西安城　旅遊淨利大增6倍

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▲華聞快遞／抖音「網紅」炒熱西安城　旅遊淨利大增6倍（圖／翻攝自中新社）

▲2019年30城商品房成交面積變化。（圖／翻攝自中新社）

《北京》30城商品房成交面積環比微幅上漲　北京最顯著

新房市場2019年11週報告顯示，第11週，30城商品房成交面積環比微幅上漲，購房需求有所釋放。北上廣深四個一線城市商品房成交量環比漲跌互現，北京、深圳環比上漲，上海、廣州環比下降。二線城市保持強韌性，大連、杭州、東莞等7個城市成交量環比上漲，濟南、南京、福州環比降幅較大。（中新經緯）

《陝西》抖音「網紅」炒熱西安城　旅遊淨利大增6倍

2018年對於西安這個城市來說，可以稱得上炙手可熱，而在抖音等平台上，西安的熱度長期位居前列，這背後是西安這個千年古都的城市營銷。從2018年春節的「西安年·最中國」到「春滿中國·醉西安」、「夏爽中國·嗨西安」、「秋染中國·賞西安」等系列活動的帶動下，西安旅遊市場火爆，2018年實現旅遊總收入2554.81億元，比上年增長56.4%。（人民網）

《北京》社會消費品零售總額增速 　回升網上零售成「主引擎」

今年1月至2月，北京實現社會消費品零售總額（簡稱社零額）1793.8億元（人民幣，下同），扭轉了持續半年的累計增速不斷收窄態勢，出現回升拐點。這也意味著，北京密集出台系列促消費措施初見成效；北京市商務局於21日發布上述消息。（中新社）

▲華聞快遞／抖音「網紅」炒熱西安城　旅遊淨利大增6倍（圖／翻攝自中新社）

▲正在購買生活用品的民眾。（圖／翻攝自中新社）

《北京》今年前2個月新設外商投資企業227家

今年1月至2月，北京新設外商投資企業227家，吸收合同外資56.6億美元，實際利用外資23.1億美元，三大數據同比均有增長。分產業看，服務業新設外商投資企業有222家，佔全市的97.8%；服務業實際利用外資17.8億美元，佔全市的76.9%。（中新社）

《上海》實施「關稅保證保險」制度　大力推進「先放後稅」

上海海關副關長施健透露，22條中有一項是「關稅保證保險」制度。此項制度是以進出口貨物收發貨人作為投保人、海關作為被保險人，企業向保險公司購買關稅保證保險後，憑藉保險公司的保單向海關辦理稅款類擔保手續，從而實現「先放行、後繳稅」。自去年9月1日試點以來，擔保金額已達到15.13億元人民幣，發揮了很大的政策效應。（中新社）

《山東》三一自主研發無人壓路機路　面施工進入智能時代

三一自主研發的智能無人壓路機於去年下線，可以實現真正量產和實際應用，目前正在參與雄安新區和山東G105京奧線道路建設。根據施工要求，三一無人壓路機可以自動規劃出最優路徑，通過導航傳感器保持設定位置、航向和車輪轉角精準執行，自動導航、自動行駛、自動碾壓、自動轉向都不是問題。（中新社）

《四川》推出1.02萬億重點項目　支持先進製造業發展

四川省日前公佈2019年重點實施項目和重點培育企業名單，包含「5+1」產業重點項目500個，總投資1.02萬億元，涉及電子信息、裝備製造、食品飲料、先進材料、能源化工和數字經濟產業。（中新社）

《黑龍江》大陸北疆對俄交流密切　哈爾濱機場客運量達2.5萬人次

黑龍江機場集團21日發布消息，隨著黑龍江對俄經貿、文化等領域的交流日益緊密，哈爾濱機場的對俄門戶機場地位也日漸穩固。2019年年初至今，該機場對俄客運量達2.5萬人次，對俄航線起降368架次，為兩地民眾交流搭建空中橋樑。（中新社）

▲華聞快遞／抖音「網紅」炒熱西安城　旅遊淨利大增6倍（圖／翻攝自中新社）

▲哈爾濱機場對俄航線達8條。（圖／翻攝自中新社）

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關鍵字：華聞快遞,北京,商品房,陝西,抖音,網紅,旅遊,北京,上海,山東,四川,黑龍江

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