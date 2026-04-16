陸女全裸泡湯驚見多坨「漂浮大便」　員工嘆：無法確定誰拉的

▲遭指控的溫泉酒店。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

四川成都一間主打全裸泡湯的高級湯泉酒店，近日遭消費者爆出令人作嘔的畫面。一名消費者在溫熱水氣瀰漫的泡湯池中，竟踩到不明異物，經打撈後發現竟是多坨糞便漂浮池內，令她崩潰不已。工作人員則回應，每日都有更換池水。

據《上游新聞》報導，王小姐表示，自己日前前往當地「FUFU湯」湯泉酒店泡湯時，聽到同池的小孩驚呼踩到疑似糞便的物體。經向工作人員反映並打撈後，確認池中確實有糞便，「不只一兩坨，數量還不少」，讓她當場感到相當不適。

王小姐指出，現場人員將異物打撈後，並未立即進行全面消毒處理，且後續仍有其他消費者繼續使用泡湯池。她與同行友人認為自身權益受損，與業者協商未果，最終選擇報警處理，但仍未達成共識。

▲▼工作人員打撈上來的糞便。（圖／翻攝自微博）

對此，業者回應稱，當時發現異常後已第一時間進行放水並消毒，並強調泡湯池為每日換水。至於糞便來源，因為屬於全裸泡池且無監視設備，「無法判定是哪位消費者所為」。

針對王小姐等人的投訴，業者則表示，對方實際上並未下水泡湯，疑似因心理不適要求免單，雙方未談攏後報警。業者也強調，此事已過一段時間，認為相關說法屬於「惡意抹黑」，已報警並將追究法律責任。

公開資訊顯示，該湯泉酒店位於成都市金牛區，平日單人價格約299元（人民幣，下同），假日為329元。