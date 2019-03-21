華聞快遞／上海新地標「拉斐爾雲廊」隱藏的科技奧秘：薄膜太陽能

▲在整個雲廊的建設過程中，不少工程都屬於大陸建築業首創。（圖／翻攝自中新社）

《上海》新地標「拉斐爾雲廊」隱藏的科技奧秘：薄膜太陽能

位於上海臨港松江科技城正在建造的拉斐爾雲廊，全長1.5公里，由國際著名建築師拉斐爾·維諾里操刀設計，建成後有望成為「世界最長」的城市產業長廊。臨港松江科技城有關負責人表示，「拉斐爾雲廊」不僅成為城市形象的新亮點，也將成為高端產業聚集的新高地。（中新社）

《北京》统计局：北京居民人均可支配收入62361元

北京市統計局、國家統計局北京調查總隊20日上午發佈《北京市2018年國民經濟和社會發展統計公報》。2018年，北京地區生產總值比上年增長6.6%；全市居民人均可支配收入超過6.2萬元（人民幣，下同），比上年實際增長6.3%，與經濟增長基本同步；城市居民最低生活保障標準比上年提高100元：過去的一年，全市經濟發展穩中有進，城市建設與服務水平不斷提升，發展成果更多惠及百姓。（新華社）

《北京》首款「3D人臉識別」票證閘機開啟

易程電子與光鑑科技合作研發的3D人臉識別票證閘機近日完成除錯，即將與公眾見面，這是3D視覺在票證閘機上的首次嘗試，意味著3D視覺在鐵路場景的落地將逐步開啟。當前，火車站票證閘機多采用2D人臉識別方案，在光線較暗、人臉角度大等場景存在識別率低、通過率差等情況；與2D技術相比，3D人臉識別技術將為旅客出行提供更大便利性。（中新社）

《北京》首屆大陸人工智能多媒體信息識別技術競賽啟動

首屆中國人工智能多媒體信息識別技術競賽啟動儀式暨新聞發布會20日在北京飯店召開。本次競賽以「跨界、融合、創新、發展」為主題，透過對感知智能領域技術的測評，發現一批先進技術和團隊，並將舉辦高峰論壇，推進國內人工智能企業合作，搭建人工智能人才交流平台，為人工智能同傳統行業深度融合與跨界應用注入新動能，加速人工智能的技術發展和應用創新，開拓實體經濟新增長點，構建更為完善的人工智能產業生態圈。（中新社）

▲大陸首屆人工智能多媒體信息識別技術競賽啟動儀式暨新聞發布會。（圖／翻攝自中新社）

《山東》「無界零售•京東賦能•智享生活」濟南數字經濟增添新動能

京智賦能•資源對接峰會在濟南舉辦。來自全國各地的百餘位電商從業者及品牌方代表蒞臨會場，共襄盛舉。本次峰會以「無界零售•京東賦能•智享生活」為主題，京東云作為落地先行區的雲計算公司，致力於發揮自身帶動作用，依托集團資源，為當地電商經濟的加速發展注入新的活力。雙方秉持開放合作共贏的發展理念，緊緊圍繞先行區產業發展核心需求，不斷深化合作路徑，互惠互利、合作共贏。（中新社）

《廣東》深圳一地鐵大站來了！4條地鐵線路將交會大運站

地鐵14號線大運樞紐站目前已正式動工建設，未來大運樞紐站將建成四條地鐵線交會站，包括地鐵3、 14、16號和33號線。14號線全線連接福田、龍崗、坪山，將於2022年通車。屆時，坪山將進入「40分鐘交通圈」。目前，地鐵14號線建設主要進行交通疏解、管線改遷、圍護結構施工等工程，部分工點將開始主體結構施工。（中新社）

《四川》第三屆山西世界酒文化博覽會推薦介紹會​​在成都召開

由山西省商務廳主辦，汾陽市人民政府、杏花村經濟技術開發區管委會、呂梁市白酒協會承辦的山西汾陽杏花村清香型白酒產業發展研討會暨第三屆山西（汾陽•杏花村）世界酒文化博覽會和第20屆比利時布魯塞爾國際烈性酒大獎賽推介會在成都召開。（中新社）

《四川》重慶高院與360企業安全達成戰略合作

重慶市高級人民法院與360企業安全集團正式簽署戰略合作協議，雙方將在重慶法院體系信息安全頂層設計、信息安全體系建設、信息安全人才培養等方面展開全方位、深層次的戰略合作，利用核心技術，共築「智慧法院」網信安全屏障。

▲為了讓智慧法院更安全，重慶高院與360企業安全達成戰略合作。（圖／翻攝自中新社）