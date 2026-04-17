伊朗利用中國衛星間監控美軍？　中使館：重申！報導不實

▲美軍中東最大軍事基地卡達烏代德基地（Al-Udeid Air Base），（非伊朗監控畫面）。（示意圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對英國《金融時報》報導稱伊朗利用中國製造的間諜衛星監控美國駐中東基地，中國駐英國使館發言人今（17）日做出嚴正回應。發言人強調該報導內容完全不屬實，重申伊朗危機是一場本不該發生的戰事，中方堅決反對編造謠言將中方與衝突關聯。

中國駐英國使館官網17日發布消息，針對英媒報導「伊朗部署中國衛星監視美國駐中東基地」事答記者問。有記者問及，「英國《金融時報》近日報導稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊在近期衝突中將一顆中國公司製造發射的間諜衛星，用於監視美軍駐中東基地和重要民用設施。」對此有何評論？

使館發言人回答指出，中國外交部已就相關問題作出回應，「我要重申，該報導不屬實。」

發言人進一步指出，伊朗危機是一場本不該發生的戰事，其起源各方都很清楚，中方堅決反對一些人編造謠言關聯中方。

2026年4月中旬，隨著美伊戰爭規模擴大，西方媒體高度關注非國家行為體與區域強權在軍事技術上的連結。《金融時報》先前報導指稱，伊朗取得了一顆由中國公司製造的衛星，並在今年3月中旬對沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地等美軍設施進行偵照，隨後該基地便遭到無人機襲擊。

面對英方這次指控，中方特別回應「危機起源各方清楚」，暗指戰火升溫的責任在於美方與區域摩擦的引爆點。