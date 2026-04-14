這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳　醫警告：體態還恐會變形

▲洞洞鞋。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

近年多款主打舒適的「網紅鞋」在市場熱賣，包含路上隨處可見的厚底洞洞鞋，上頭的洞可裝飾個人喜愛的飾品備受喜愛，但中國多個權威機構近日提醒，其中部分鞋款因設計缺陷，長期穿著恐對足部健康造成傷害，甚至引發足弓塌陷、足底筋膜炎與體態變形等問題。

據《星視頻》報導，目前被點名風險較高的三類鞋款，分別為防滑「老人鞋」、「踩屎感洞洞鞋」，以及「厚底雪地靴」。專家指出，這些鞋子雖強調舒適，但在支撐性與穩定性上存在明顯不足。

▲防滑老人鞋。（圖／翻攝自微博）

一、防滑「老人鞋」

醫師表示，部分標榜防滑的老人鞋鞋底紋路過深、摩擦力過強，反而可能在行走時「黏地」，導致長者抬腳不順而絆倒。此外，鞋底過於柔軟，缺乏足弓支撐，長期穿著恐加速足弓塌陷，引發腳底疼痛與步態不穩。

▲厚底洞洞鞋。（圖／翻攝自微博，上同）

二、「踩屎感」洞洞鞋

這類鞋款以柔軟舒適著稱，但鞋底平軟、支撐力不足，無法有效固定足弓與下肢，長期穿著容易造成足底筋膜炎與腳跟疼痛。同時，鞋型寬鬆也增加扭傷風險，若材質不佳，還可能因悶熱潮濕滋生真菌，引發香港腳或皮膚炎。專家特別提醒，兒童長期穿著可能影響足弓發育，增加扁平足風險。

▲厚底雪靴。（圖／翻攝自微博）

三、厚底雪地靴／鬆糕鞋

厚底鞋款雖有增高效果，但鞋身過軟、穩定性不足，容易影響步態平衡，導致腳踝不穩與足跟變形，進一步引發肌腱炎或足底筋膜炎。此外，厚底會降低足底對地面的感知能力，增加跌倒風險，內部毛絨材質也易成為細菌與真菌滋生環境。

▲▼網友分享困擾。（圖／翻攝自微博）

專家指出，挑選鞋款應重視結構設計，包括鞋頭需保有足夠空間讓腳趾自然伸展，鞋底前掌可彎折、中後段需具備支撐力，整體厚度不宜超過3.5公分，後跟則需穩固包覆腳踝。材質方面建議選擇透氣性佳的網布或真皮，並預留約0.5至1公分空間，避免行走時滑動。

此外，長者應避免穿著過軟的防滑鞋，兒童減少穿洞洞鞋，若有足部疾病者則應選擇具專業支撐設計的鞋款。醫師也建議，若必須穿著此類鞋款，應控制時間並避免長距離行走。若出現腳痛、頻繁扭傷或小腿痠脹等情況，應及早更換鞋款並就醫檢查。