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吃安眠藥還是睡不好！專家分享10大撇步「午覺也很重要」

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▲吃安眠藥效果小！專家分享10大睡得好撇步「午覺也很重要」（圖／翻攝自中新社）

▲新橋醫院神經內科醫生正在為失眠患者解答問題。（圖／翻攝自中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

重慶市新橋醫院的神經內科在21日「世界睡眠日」替失眠患者義診，其中有不少人為了讓自己更好入眠，聽從醫生的指導後開始服用安眠藥，但十多年來卻未獲得明顯改善。

新橋醫院的專家也指出，不少患者以為靠藥物就能改善睡眠，但往往忽視自我的心理調節，導致吃了很多安眠藥卻依舊無法一夜好眠。此外，他也向大家分享了十大「睡眠寶典」，其中保持規律的作息時間最為基本。

▲吃安眠藥效果小！專家分享10大睡得好撇步「午覺也很重要」（圖／翻攝自中新社）

▲新橋醫院的神經內科在21日「世界睡眠日」替失眠患者義診。

一、時間規律：

要擁有健康睡眠就必須保持良好習慣，別睡得太早或太晚；最重要的是，睡眠要有規律性，可依照自己的習慣入睡，但要記得維持良好的「生理時鐘」。

二、環境安靜：

「安靜」為好眠的不二法則！一般而言，超過70分貝就可能讓人難以入睡，因此想要有好的睡眠品質，周遭環境的噪音就要低於30分貝。此外，除了避免在噪音中睡覺，也能準備舒適的耳塞幫助睡眠。

三、室溫適宜：

溫度對睡眠的管控能力，可能比光線還重要，太熱或太冷的環境都可能影響睡眠質量；專家建議，最好的室溫應該控制在20℃至23℃左右。

四、睡前放空：

睡覺時可以選擇一個舒服的睡姿深呼吸，幻想融入到靜謐的大森林中，保持平和的心態並慢慢將整個身體放鬆，或者開始冥想，等到心無雜念時再入睡。

五、良好飲食：

有些食物可能在不知不覺中「偷走」你的睡眠，因此在睡覺前別吃太飽，或是喝大量的水及飲料，更要避免晚餐吃得太過度油膩、辛辣。

六、堅持鍛煉：

研究顯示，規律運動對睡眠有幫助，尤其在白天可適度做一些有氧運動。不過，運動時間必須離就寢時間1-2小時，否則會讓人的體溫升高，反而更難入睡。

七、忌咖啡、菸酒：

不少上班族因睡不好而向醫生求救，主要原因都是咖啡喝太多。咖啡因、尼古丁、酒精、茶酚等都會影響睡眠，所以禁菸酒，少喝咖啡、可樂和茶是最好的改善睡眠方式。

八、遠離手機：

現在有不少人習慣在睡前滑一下社群軟體。而研究顯示，電腦、手機螢幕或LED燈泡光線中的藍光都屬於短波長的光，對褪黑激素的分泌影響很大，因此避免睡前躺在床上玩手機，不然可能導致大腦進一步活躍，進而影響睡眠品質。

九、睡前一杯奶：

牛奶中含有「α—乳白蛋白」，這是一種有助於睡眠的成分，因此在睡前喝一杯溫熱的牛奶，或用熱水泡泡腳都有助於身心放鬆，讓我們更容易入睡。

十、合理午睡：

適時的睡午覺可拯救我們的疲憊，但午睡的時間應控制在1小時內；此外，下午3點就不建議再午睡，因為白天睡得太長容易影響到夜間的睡眠品質。

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關鍵字：安眠藥,睡覺,失眠,午覺,牛奶,手機,運動,咖啡因,品質

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