川普宣布取消對平壤海運制裁？　路透：還有其他計畫

▲川普宣布取消對平壤的另一波制裁。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國財政部21日才宣布對幫助北韓的2間中國海運公司進行制裁,豈料總統川普22日就在推特上表示,「我今天下令取消了這些額外的制裁。」讓外界摸不清楚頭緒,原先認為是取消對於中國海運公司的制裁,但知情人士透露,川普所指的是尚未公佈的另外一項制裁計畫。

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions!

川普在推特發文指出,「美國財政部今天宣布,將於現有的制裁基礎上,進一步擴大對北韓的制裁規模。我今天下令取消了這些額外的制裁。」川普此文似乎凸顯美國內部針對平壤制裁並不同調。

外界起先推測,是取消對中國海運公司的制裁,但國家安全顧問波頓(John Bolton)在推特上說,財政部的行動非常重要,尤其是海運行業必須採取更多措施,以避免北韓的非法航運,「每個人都應該注意並審查自己的公司運作,以確保不違反對北韓的製裁。」

Important actions today from @USTreasury; the maritime industry must do more to stop North Korea’s illicit shipping practices. Everyone should take notice and review their own activities to ensure they are not involved in North Korea’s sanctions evasion. https://t.co/AVnOPrWbH6