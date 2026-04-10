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全紅嬋遭「國家級霸凌」各界看不下去　醫痛批：她月經晚來5年

▲14歲的全紅嬋奪得東奧跳水金牌，驚鴻一跳震驚世界。（圖／路透）

▲14歲的全紅嬋奪得東奧跳水金牌，驚鴻一跳震驚世界。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

微信群組「水花征服聯盟」近日遭爆出，對中國跳水名將全紅嬋，進行長達四年的言語霸凌。此事一出迅速讓輿論炸鍋，不少人為全紅嬋抱屈，微博百萬醫師大V博主「Do醫生」也發聲感慨，「她把童年獻給了跳台，卻被要求『永遠年輕』。」

「Do醫生」寫道，「全我想以醫師的身分為全紅嬋發聲，可能很多人對月經初潮的年齡沒有概念，中國女孩月經初潮的平均年齡為12.5歲，上下波動範圍約為10至16歲，也就是說16歲已經是相對上限，而全紅嬋在受訪時卻哽咽表示，自己是在『17歲7個月才迎來第一次月經』，看到這段時令人既心疼又憤慨。」

▲全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社，下同）

▲全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社，下同）

醫生接著表示，跳水是一項對體型要求極高的運動，這位以「水花消失術」驚艷世界的少女，為了在跳台上取得完美成績，長年高強度訓練，將初經時間推遲了長達5年（相較平均12.5歲）。這不僅超出平均值，甚至突破一般上限，雖未必屬於發育異常，但足以看出她為跳水付出的努力與代價。

文中寫道，女性初經受多重因素影響，其中能量收支、體脂率與心理壓力是關鍵，長期攝取熱量低於消耗、體脂率過低，會抑制下丘腦－腦垂體－卵巢軸的功能成熟，直接延後初潮；而高強度訓練帶來的心理壓力，也會干擾內分泌節律。

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

他感慨寫下，全紅嬋的青春，從未真正屬於自己，「她7歲進入體校，14歲奪得奧運金牌，人生軌跡自此與跳台緊密綁定，當其他孩子享受童年、探索興趣時，她在訓練館反覆完成成千上萬次翻騰動作，在泳池中打磨每一次入水細節，為維持體重標準，她必須嚴格控制飲食，甚至曾因體重焦慮一天只吃一餐，餓到低血糖虛脫，這種『極致付出』背後，是身體與心理的雙重透支。」

他還說，全紅嬋已將整個童年獻給體育，這些令世界矚目的成就，是她用汗水、童年與青春換來的勳章，然而更令人心寒的是，她即使已將初潮推遲到17歲，仍因青春期正常發育帶來的體重變化遭到網路霸凌，被嘲諷「太胖」、「不自律」，甚至有人製作侮辱性內容、組群圍攻。

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

全紅嬋的遭遇，反映出部分人對運動員的畸形期待，不僅要求他們奪冠，還要求他們永遠維持「完美」的身材與狀態。但全紅嬋首先是一個正在成長的孩子，她的成長與一般人無異，會有生理變化與心理波動，月經初潮與體重起伏都是再正常不過的現象。

他文末寫道，「17歲的初潮，是全紅嬋遲來的青春訊號，她將童年奉獻給體育、將青春留在賽場，我們不該忘記，全紅嬋早已用成績證明自己。即便她不是運動員，只是一名普通孩子，也不應承受對身材的惡意評價。」

▲▼中國「夢之隊」絕代雙驕，全紅嬋奧運女子10公尺跳水奪金，激動擁抱隊友陳芋汐。（圖／路透）

至今多個官方出聲將嚴查此事，但聲明稿卻引起大批網友不滿，「這不是網暴，是職場霸凌」、「哪是飯圈，又要保其他人了」、「不要大事化小，這個根本不是飯圈文化，這個就是職業欺凌，網路暴力」、「這根本是國家隊搞小團體排擠」、「全紅嬋隊友都不用查嗎」、「長期被職場欺凌，兩百多個人的群裡面都是塑料姐妹」、「連陳師姐也參與霸凌了嗎？不敢想，還有好人嗎」。

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