台灣買「F-16、坦克」有譜！傳川普政府默許　美中貿易談判恐掀波瀾

▲F-16。（示意圖／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

美國總統川普的幕僚鼓勵台灣在3月，正式向洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）提出購買60多架F-16戰鬥機的要求；不過鑑於歐巴馬政府在2011年時，曾擔心大陸方面會提出抗議，拒絕了台灣一次類似的請求，若是這次提議成真，很有可能會在華府和北京雙方在解決貿易爭端之際，再度引起大陸的憤怒和不滿。

根據《彭博社（Bloomberg）》報導，知情人士透露，川普默許台灣向洛克希德馬丁公司，正式提出購買60多架F-16戰鬥機。任何此類購買請求都需要國防部和國務院，轉換為正式提案，然後國會會有30天的時間，來決定是否可以進行購買事宜。

歐巴馬政府曾在2011年時，因為擔心引起大陸的反對，拒絕了台灣一項與這次類似的要求。不過川普在華府和北京就貿易問題進行談判時，做出這樣具有挑釁意味的決定，很有可能會引起大陸方面的不滿。

目前仍不清楚F-16的銷售是否會成為美中雙方在貿易問題中的籌碼，或者僅僅是美國政府重新開始關注台灣的舉動之一。報導中指出，白宮目前拒絕評論台灣是否購買F-16的相關事項，更有人指出，台灣要購買的項目還包括坦克車。