10萬噸芒果皮「回收再利用」　墨西哥成功研發塑膠替代品

大陸中心／綜合報導

為減少環境污染，許多國家都在積極尋找省錢又環保的材料來代替塑膠品。外媒20日報導，墨西哥近日已研發出用「芒果皮」作為塑膠的替代品；它不僅造價便宜，而且只要6個月就能分解，未來將對減少環境污染有明顯的幫助。

▲墨西哥近日發現「芒果皮」能廢物再利用，作為塑膠的替代品。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

梨視頻報導指出，墨西哥每天就要扔掉約幾十萬噸的芒果皮，而這些果皮處理起來費時又費力。不過，科學家近日卻偶然發現芒果皮十分有韌性，而且只要再添加一些澱粉及其他化學材料，就能變成替代塑膠的「芒果皮合成品」。此外，芒果皮的韌性及硬度都與塑膠相似，而且造價便宜、分解速度快。

據悉，全球每1分鐘就能賣出上百萬個塑料瓶及塑料袋，每年甚至有超過800萬噸塑膠垃圾流入海洋，造成海洋生物死亡。過去美國研究曾指出，魷魚體內的蛋白質能用來製造永續的塑膠替代物，且可以透過生物分解，大幅降低塑膠對地球的汙染。

▲每年有超過800萬噸塑膠對海洋生態造成影響。

塑料的分解時間很長，從幾十年到上百年都有可能。近年來，科學家也致力於研究可替代塑膠的物質，包含魷魚齒環蛋白、蝦殼，甚至是蜂蜜。沒想到，墨西哥搶先找到了新塑膠的替代品，目前正在尋找廠商投資此項技術。不過真正要阻止塑膠氾濫的話，還是得靠人類減少塑膠使用量才是根本之道。

▲墨西哥目前正在尋找廠商投資此項技術。

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