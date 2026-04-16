韓團CORTIS現身上海　目擊者稱：「50輛私生跟車」還留滿地垃圾

記者廖翊慈／綜合報導

南韓人氣男團CORTIS 16日抵達上海為代言品牌馥蕾詩站台，現場表演熱門歌曲〈GO!〉吸引大批粉絲前來支持。不過多位粉絲指出，CORTIS人氣太旺不僅出現私生跟車，車輛甚至高達50輛，現場遺留滿地垃圾。

▲韓團CORTIS站台馥蕾詩上海活動。（圖／翻攝自微博）

根據多名目擊者指出，不少人在地下停車場蹲等CORTIS的保母車，車輛駛出後，大批人高舉手機跑步跟上去，引起不少保鑣上前阻擋，還有人在販售藝人居住的酒店資訊，群組人數高達222人。

爆料者還表示，不少人包車尾隨藝人的車，車輛數量竟高達50輛，且在活動場地外圍等待的人遺留滿地垃圾，不少網友直呼，「很丟臉，誰來清理誰倒楣。」

▲販賣酒店資訊的群組。（圖／翻攝自微博）

▲目擊者上傳的照片。（圖／翻攝自微博，上同）

一名網友上傳一段影片表示，有私生（過度干擾藝人私生活的激進人士）偷跑進酒店，遭保全、工作人員架到外面。令不少人呼籲大眾理性追星。

本次活動地點位於上海西岸夢中心，採用全實名制座位，現場表演舞蹈動作整齊劃一，成員禮貌回應粉絲互動。隊長馬丁（Martin）身穿新中式盤扣外套，用標準中文「請喝茶」參與功夫茶挑戰，被盛讚真誠用心。

▲網傳私生被架出去。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，CORTIS正式成為fresh 馥蕾詩品牌代言人，雙方於2026年4月開啟合作，以「酵」你去野為核心主題，共同推廣品牌明星產品如紅茶精華水與新品紅茶小「氧」傘。此次合作涵蓋線上線下活動，包括在上海舉辦的快閃活動與發表會，現場氛圍熱烈，吸引大量粉絲關注。

馥蕾詩還推出CORTIS 聯名限定周邊，包含明信片、護膚禮盒等，部分商品已在天貓官方旗艦店上線，並參與天貓超級品牌日活動。