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雷軍實測小米SU7北京到上海1265公里續航力　全程15小時不間斷直播

▲小米創辦人雷軍親自搭乘新一代SU7實測長途續航。（圖／翻攝微博）

▲小米創辦人雷軍親自搭乘新一代SU7，實測長途續航。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

小米創辦人雷軍今（17）日親自搭乘新一代小米SU7進行長距離續航實測，預計從北京直達上海，全程約1265公里並規劃僅充電一次，此外，他還在多平台同步進行長達15小時直播，從出發起已有逾8萬人線上觀看。雷軍還在直播中呼籲，可以和他打招呼，「千萬不要跟車，在高速跟車非常危險。」

▲小米創辦人雷軍親自搭乘新一代SU7實測長途續航。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，雷軍前一日在社群平台表示，此次將於當天上午6時30分出發，親自參與並全程直播測試，預計歷時15小時。他提到，2025年初曾駕駛SU7標準版完成北京至上海約1300公里行程，中途僅充電一次，引發外界關注，因此決定以直播方式再次驗證。

直播畫面中，雷軍坐在副駕駛座，小米汽車公關部總經理徐潔雲同行，駕駛則為小米汽車副總裁崔強（強哥）。截至當日上午7時30分，直播間觀看人數已超過8萬。

▲小米創辦人雷軍親自搭乘新一代SU7實測長途續航。（圖／翻攝微博）

雷軍在直播中表示，此行全程1265公里，規劃僅充電一次，出發約一小時已行駛74公里。他也提到，對於長時間直播感到壓力，擔心後段「不知道要聊什麼」，仍希望能完整呈現測試過程。

截稿前，雷軍搭乘的新一代SU7赤霞紅已抵達濱州服務區，並原地休息。雷軍強調，「已經開了3小時15分鐘，327公里，頂著限速開，全程電耗15.6度電／百公里。」 ​​​

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