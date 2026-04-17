「杭州六小龍」第一股！群核科技登港交所　散戶中一手喜提2.08萬

▲群核科技於港交所掛牌上市。（圖／CFP）
記者魏有德／綜合報導
大陸雲端設計軟體商群核科技今（17）日正式於香港交易所掛牌上市，成為「杭州六小龍」中首家上市公司，開盤股價大漲逾170%。據悉，群核科技此次IPO發行價為7.62港元，首日盤中市值突破300億港元，散戶中籤一手（500股），帳面獲利約5180港元（約2.08萬元新台幣）。
《財通社》報導，2026年4月17日上午，Manycore Tech Inc.(群核科技)登陸港交所，股價高開171.65%。至此，群核科技成為「杭州六小龍」中首個上市公司，也成為「全球空間智能第一股」。
▲「杭州六小龍」之一的群核科技。（圖／CFP）
群核科技IPO全球發售約1.61億股，其中，香港公開發售1606.2萬股，國際發售約1.45億股。香港公開發售獲1590.56倍認購，中籤率為3%；國際發售則獲14.46倍認購。若不計超額配股權，募資總額約12.24億港元，淨額約10.92億港元。
群核科技此次引入9名基石投資者，包括泰康人壽、陽光人壽、廣發基金、弘毅投資旗下Redwood、韓國未來資產證券、霧凇資本、禾賽科技、山東發展集團旗下國惠香港及華營建築，合計認購5964.7萬股。
數據顯示，上市首日開盤價為20.7港元，較發行價上漲171.65%；午間收盤報17.98港元，漲幅135.96%，公司市值達305.68億港元。以此計算，散戶申購中籤一手（500股）帳面浮盈約5180港元（約2.08萬元新台幣）。
公開資訊顯示，群核科技成立於2011年11月，為大陸雲原生空間設計軟體提供商，核心產品「酷家樂」為全球大型空間設計平台之一。公司由黃曉煌、陳航、朱皓共同創立，三人分別畢業於浙江大學與清華大學，皆曾赴美攻讀碩士。
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