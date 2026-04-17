「杭州六小龍」第一股！群核科技登港交所　散戶中一手喜提2.08萬

江蘇無錫街道上近日出現「機器人交警」執勤的畫面，只見身著「反光背心」的鋼鐵警察於市區路口指揮交通，引起外界注意。這款人形機器人在太陽下操作著熟練手勢，轉身時的小碎步略顯不協調。根據當地輿論反映，該款機器人交警目前仍處於測試調試階段，尚未正式投入使用。