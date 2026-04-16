湖南工地挖出3噸古錢幣　表面佈滿綠鏽！最早可追溯至唐代開元通寶

▲湖南邵陽武岡一處工地挖出的大批古代錢幣。（圖／翻攝三湘都市報，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南邵陽武岡市一處污水管網工程施工時，工人意外挖出大量古錢幣，初估總量約3噸，雖表面嚴重鏽蝕，但可認定年代橫跨唐代至宋、金時期，為當地首次發現的大規模古錢莊錢幣窖藏。當地文物單位已緊急介入保護與發掘，認為對研究地方歷史與古代經貿流通具有重要參考價值。

《三湘都市報》報導，據武岡市文物局介紹，經初步清理，這批古錢幣經目測預估約3噸（含水和泥土），目前能辨認出的年代最早是唐代開元通寶，最晚的是紹定通寶。這是邵陽地區首次發現的大規模古銅錢窖藏。

武岡市文物局指出，接獲通報後立即要求停工並保護現場，調取監控、清場並進行拍照取證，同時向邵陽市申請專業技術支援展開搶救性發掘。武岡市文物保護中心文博副研究員林金鳳表示，工作人員亦連夜追回被帶離現場的含錢幣泥土，並進行全面清理。

研究人員初步判斷，該處為古代錢莊窖藏，現場同時發現宋代龍泉窯與湖田窯瓷片，經初步辨識，已確認超過30種錢幣類型，多數為宋代貨幣，包含崇寧重寶、紹興元寶等，字樣清晰。

邵陽專家組12日進駐現場，確認此為當地規模最大的古錢幣窖藏，年代跨度涵蓋唐、北宋、南宋至金代，涉及40多個年號。

對此，武岡市文物局局長楊元章指出，武岡歷來為湘西南地區政治、經濟與文化中心，此次出土為重要實物證據，顯示該地在宋代已具備繁榮經濟與交通條件。