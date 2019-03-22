「泰迪熊迷路了！」自閉童急報案　暖警陪找：我受訓就是要幫助人

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美國紐澤西州（New Jersey）12歲的男孩萊恩患有自閉症，上週六（16日）發現心愛的玩具泰迪熊不見了，急忙打電話報案，過沒幾分鐘警員曼濟尼便抵達他家展開「熊熊救援行動」，最後成功找回名為佛萊迪的泰迪熊。曼濟尼事後提到，自己先前接受過如何幫助自閉症患者的培訓，所以很明白萊恩焦急的心情，「我們接受訓練不僅是為了保護自己，也希望能幫助真正需要幫助的人。」

綜合外媒報導，12歲的萊恩（Ryan Paul）患有自閉症，16日獨自一人在家玩耍時，發現名為佛萊迪（Freddy）的玩具熊不見了，到處尋找都找不到，於是急得自己主動打電話報案說，「我的熊熊迷路了」。萊恩的父親提到，當時他發現兒子撥打911，於是上前關心發生了什麼事，沒想到孩子竟然回答這是「熊熊救援行動」。

▲萊恩（中）在警員曼濟尼（右）的陪同下找回迷路的泰迪熊，臉上滿是開心的笑容。（圖／翻攝自Facebook／Woodbridge Police Department）

警員曼濟尼（Khari Manzini）接獲報案，短短幾分鐘內就趕到萊恩的家，並配合一同尋找，最後總算在床邊找到「迷路」的泰迪熊；他提到，自己雖然還是警局菜鳥，但先前受過如何幫助自閉症患者的訓練，所以能明白萊恩的心情，「我告訴他熊熊沒事，而且毫髮無傷。畢竟我們接受訓練不僅是為了保護自己，也希望能幫助到真正需要幫助的人。」

事後，萊恩的父親將這段小故事PO上網，同時不忘感謝曼濟尼能將心比心，體貼配合兒子找回泰迪熊，「孩子感到很驕傲，認為自己知道發生不好的事情要趕快打電話報警是很棒的行為。關於這一點，我會再好好教導他如何分辨什麼才是真正的緊急狀況。」