大陸「五一」連放4天！　國際航線機票搜索量「1小時暴增10倍」

▲今年勞動節恰好在週三，許多人還以為五一假期要泡湯了。（圖／翻攝自中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

今年兩會期間，有關假期的話題引發熱議。大陸國務院辦公廳22日發佈消息，2019年的「五一」勞動節調整為5月1日至5月4日，共計4天；而4月28日（星期日）、5月5日（星期日）則改為上班日。據悉，放假消息發佈1小時，機票網站的搜索量迅速攀升，國際航線機票更是暴漲10倍。

大陸國家發展改革委有關負責人指出，「五一假期」是依照《全國年節及紀念日放假辦法》做調整，為了避免相鄰週休日對正常工作的生活節奏帶來影響，元旦、清明節、勞動節、端午節、中秋節等5個法定假日，如果是在週三就只放當天，不調休。不過，2019年的勞動節就恰好在週三，因此引起大家議論紛紛。

▲勞動節連放4天，4／28、5／5改為上班日。（圖／翻攝自中新社，下同）

據了解，在兩會期間，有人建議延長春節假期、恢復五一長假，也有人建議將七夕新增為法定節假日，其中週休2.5天的想法最讓人關注。部分全國人大代表和政協委員考慮到勞動節的特殊性，提出了改進的建議。全國人大代表、蘇州大學校長熊思東曾提出，試點2.5天小長假的省市效果還不錯，可加以推廣「才能更有活力、走得更遠」。

依據這些建議，大陸國務院最後也決定調整2019年勞動節的放假安排，透過調休形成4天連假。大陸國家發展改革委有關負責人也表示，有關部門將落實重大節假日免收小型客車通行費的政策、提供完善旅遊服務設施並加強市場供應保障，為民眾創造愉快的勞動假期。

雖然五一連放4天，但消息一出，微博網友紛紛留言，「能取消嗎，我不想補班，還不如不放呢」、「什麼時候放假可以不調休，才是真正的休息」、「還虧了一天？」、「調來調去還不是沒變」；不過也有部分網友贊同，「雖然有點東拆西補之嫌，但感覺還是很爽的啊！」、「放幾天就在家睡幾天」。