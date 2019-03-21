超重機率1／5！大陸肥胖兒童「40年增10倍」...全是垃圾食物惹的禍

▲在大陸每5個兒童就有1個過重。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

北京大學與其他外國學府共同研究時發現，隨著大陸人民經濟起飛、收入增加，挨餓的人數也隨之減少，但是過重兒童卻高達20%，也就是說，每5個兒童之中就有1個超重。據悉，導致現在的狀況全是因為大陸兒童太容易接觸到垃圾食物。

陸童近期的肥胖率比起1995年的5%整整高了4倍。根據港媒報導，刊登在《刺針‧糖尿病與內分泌學》期刊的研究文章中，在1995年至2014年蒐集超過100萬名大陸7-18歲的數據發現，過去長期營養素不足及感染等原因造成的發育遲緩比率，由8.1%下降到2.4%，過瘦比率也由7.5%降至4.1%，但超重的陸童人數卻從1995年的5.3%增至2014年的20.5%。

根據英國倫敦帝國理工學院和世界衛生組織在2017年發表研究顯示，全球肥胖兒童及青少年人數「40年就增加了10倍」。而2016年有近1.24億人，其中大陸的少年及兒童肥胖比例上升最明顯，男童肥胖比例更超越香港。研究估計，如果以目前的趨勢持續攀升畫，到2022年時，肥胖人數將超過「中度及重度體重不足」的人數。

▲現在的孩子吃太多垃圾食物，容易患有糖尿病、心血管疾病等等的風險。（圖／視覺中國）

英國伯明翰大學應用健康研究所的研究員認為，大陸家庭收入增加，花在食物上的錢也增加，同時也讓兒童更易接觸到垃圾食物；反觀過去，小朋友都會利用空閒時間外們玩耍，但現在科技越來越發達，他們坐在室內玩電腦、看電視的時間居多。此外，大陸現在有很多連鎖速食店，『新食物』讓許多人不斷適應。

據報導，現今社會提供「平價致肥的食物」是兒童肥胖比例提高的主要原因，如此一來，間接導致成年後繼續增肥，患嚴重疾病的風險也較高。對此，北京大學教授馬軍表示，「當局必須採取應對政策來解決兒童肥胖問題」，例如徵收飲品稅及垃圾食品稅、發放補貼給民眾促進膳食多樣化，以及在學校宣傳運動和健康的理念。