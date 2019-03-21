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花2萬買到「冒牌」免治馬桶　男怒控：夏天噴熱水燙我屁股！

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大陸中心／綜合報導

智慧化產品近年越來越受歡迎。陝西省西安市一名沈先生在2017年上網買了一座TOTO牌的免治馬桶，當時花了4000元人民幣（下同，台幣約1.8萬元）以為自己買到品質好又優惠的產品，沒想到竟是「冒牌貨」。他事後氣得控訴，「這馬桶根本不智能，夏天噴出高溫的水燙傷我屁股，冬天還送出冷風。」

▲花2萬買到「冒牌」免治馬桶　男怒控：夏天噴熱水燙我屁股！（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲免治馬桶裝上不久就開始出現「秀逗」的情形。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

據悉，沈先生在2017時裝修新房，決定買馬桶前也先了一些功課，希望以優惠的價錢買到最好的品質，於是便選擇了最流行的「網購」。當時他在購物平台上看見一款原價要6、7千的TOTO馬桶，但因為正在促銷，降到只需要4000多人民幣，網友評價也都不錯，於是便心動買下，沒想到這座免治馬桶才裝上不久就開始出現「秀逗」的情況。

▲花2萬買到「冒牌」免治馬桶　男怒控：夏天噴熱水燙我屁股！（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲沈先生選擇網購卻買到假貨。

沈先生表示，「這馬桶噴出來的水溫特別高，夏天座熱到燙傷屁股，用遙控器按也無法顯示，全是黑屏，而且冬天送出來的風還是涼的，根本享受不到智能帶來的方便。」他原本打電話聯繫了TOTO的實體店面要求售後服務，但維修人員上門查看後卻稱是「假貨」；事後，他便趕緊打開當時購買的賣家平台主頁想詢問清楚，但對方卻將此產品下架，也一直未回覆私訊。

▲花2萬買到「冒牌」免治馬桶　男怒控：夏天噴熱水燙我屁股！（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲遙控器螢幕顯示全黑屏。

對此，購買平台客服表示，商家因為賣假貨正處於被罰狀態。之後，沈先生也向購買平台客服協商處理馬桶的退換貨相關事項。

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關鍵字：免治馬桶,冒牌,熱水,屁股,冷風,智慧化,陝西省,TOTO,西安市

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