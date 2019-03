美宣布制裁2中國公司「助北韓規避制裁」　川金二會破局後首發

▲ 美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國財政部於當地時間21日宣布,將對曾暗中幫助北韓規避制裁的大連海博國際貨運有限公司(DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.)及遼寧丹星國際貨運代理有限公司(LIAONING DANXING INTERNATIONAL FORWARDING CO. LTD.)2家中國海運公司實施制裁,凍結其在美資產及利益,同時大舉更新有違規嫌疑的船隻清單,再度發布禁止與北韓進行不法海上交易的警報。

2月底於越南河內舉行的「川金二會」以未達任何協議的結局收場,雙方至今無法對無核化及經濟制裁達成共識;北韓日前更放話「考慮中止與美協商」,甚至可能重啟核試及飛彈試驗。兩國關係陷入緊張,美國卻在此時祭出2019年首發制裁,顯示將持續對平壤施壓,要求其展現出無核化的具體行動;北韓將如何應對也格外受到關注。

▲▼ OFAC將大連海博及遼寧丹星列入制裁清單。(圖/翻攝自OFAC官網)

財政部外國資產控制室(Office of Foreign Assets Control,縮寫為OFAC)21日以協助北韓逃避制裁嫌疑,宣布制裁2間中國海運公司。OFAC在2018年年初發現,大連海博以懸掛北韓國旗的船隻,將貨物自大連運往位在北韓南浦的白雪貿易公司(백설무역회사,音譯)。白雪隸屬於人民軍總參謀部偵察總局,因從事的金屬及煤炭交易可能為平壤政權或勞動黨帶來收入,此前就已經被列入OFAC的制裁清單。

針對遼寧丹星,OFAC則指控其「經常使用詐欺手段」,幫助駐守歐盟(EU)國家的北韓採購官員為平壤當局購買貨品。而北韓規避制裁的方法包括停用或操縱國際通用的自動識別系統、改造船隻外觀、在海上轉運貨物及偽造貨運文件。財政部2018年指出,北韓2017年非法轉運至少263艘精煉石油;若每艘油輪皆滿載,等於進口378萬桶石油,遠遠超出聯合國安理會允許的50萬桶,約為規定數量的7.5倍。

根據財政部報告,涉入與北韓非法貿易的船隻曾停靠台灣、中國大陸、俄羅斯及南韓的釜山市、麗水市和光陽市港口。財政部也新增71艘被認定可能或已涉嫌轉運經練石油或出口北韓煤炭的船隻,其中一艘為南韓船隻LUNIS。

財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)對此聲明指出,「美國和我們志同道合的夥伴仍然致力於實現最終且經過全面驗證的無核化,也認為全面執行與北韓有關的聯合國安理會決議對取得成功至關重要。財政部將持續執行制裁。我們明確表示,航運公司利用欺瞞的手段掩蓋與北韓的非法貿易,將自己置於巨大的風險之中。」

▼ 美國國際安全暨防核武擴散局(Bureau of International Security and Nonproliferation)持續追蹤違反制裁的船隻。

The PAEK MA displays a fake name, "PUMA." Paint partially conceals the "PAEK MA" on the ship's hull. pic.twitter.com/SRvMLynONK