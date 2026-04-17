上班狂打瞌睡？中醫揭「春睏」元凶　教你「多梳頭」4招秒提神

▲春睏不是懶，而是身體換季的生理現象。（示意圖／VCG）

記者胡至欣／綜合報導

春天來了，人卻更想睡？不少人年後開工，明明計畫滿滿，卻總是精神渙散、哈欠連連。中醫師指出，這種「一到春天就昏昏欲睡」的狀態，其實就是典型的「春睏」，好發時間為上午9至11點、下午3至5點，若不調整，還可能連帶出現腸胃不適、水腫甚至情緒低落。

春睏不是懶，而是身體在換季。馬光中醫彰化院林良鴻中醫師說明，冬天人體活動量下降，新陳代謝偏慢；隨著春天日照變長，身體開始「加速運轉」，耗氧量增加，一旦大腦供氧不足，就容易出現疲倦、注意力不集中，甚至四肢無力等狀況。

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另一個關鍵是飲食作息不正常，高油高鹽、作息混亂，讓身體處於營養失衡狀態，加上日照不足，影響維生素D生成，缺乏情緒穩定及骨質合成的重要元素，容易出現心情鬱悶或肢體痠痛等現象。此外，春季濕氣重、過敏原活躍，鼻過敏、氣喘、皮膚癢等問題齊發，也會加劇疲憊感。

▲4招擊退春睏。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

想甩開春睏，不靠咖啡也有招。中醫師整理4個實用方法：

1. 梳頭醒腦

別小看梳頭這件小事。透過刺激頭皮穴道與微血管，有助促進頭部循環、提升陽氣，對提神、專注力都有幫助。早上起床多梳幾下，比滑手機更醒腦。

2. 曬太陽＋動一動

每天戶外活動15至20分鐘，搭配簡單有氧運動，不只能改善缺氧狀態，也能促進維生素D合成，讓精神與情緒一起回血。

3. 飲食回歸正軌

春天養肝，建議多攝取綠色蔬菜，如韭菜、芹菜、蔥，有助調整體內濕氣；同時補充蛋白質與利水食材，如薏仁、山藥、芡實，幫助腸胃運作、減少疲勞。

4. 食療補氣

像是「薏仁蓮子山藥雞湯」這類溫補料理，能健脾祛濕；簡單的「韭菜蛋絲」，也有助提振陽氣，適合日常餐桌加入。

春睏雖是季節性生理現象，但若長期疲倦、影響生活，仍建議進一步檢查是否有睡眠品質或慢性疾病問題。別讓「春眠不覺曉」，變成一整季都醒不來。