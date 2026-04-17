殺好友！嫌犯攜妻兒「伴屍同住」　13年後落網供出驚悚案外案

▲男子在案發地殺害同村好友埋屍院，擔心罪行敗露再姑父滅口，13年後終落網 。（圖／翻攝 華商報大風新聞）

記者任以芳／綜合報導

一起隱藏在河北農村橫跨13年的恐怖連環命案近期被報導，一名看似平凡的村民劉某，在自家院子埋藏著昔日好友的枯骨，並與屍體「同居」多年。隨著石家莊市檢察院提起公訴，這段塵封的血色往事被揭開，甚至還揭發案外案，劉某竟然還殺害姑父，成功縱火毀屍滅跡，最終「法網恢恢，疏而不漏」，13年後全部真相大白。

河北省石家莊市檢察院近日正式提起公訴，披露嫌犯劉某在年至年間，相繼殘忍殺害發小周全（化名）及親姑父兩人的恐怖細節。劉某不僅在勒斃好友後將其埋屍自家院內，更在隨後數年間與妻兒在屍體上方正常生活，直至 2025 年才因另案供述讓這段連環殺案曝光。目前劉某被控故意殺人罪與放火罪，案件將於近期開庭審理。

根據《華商報大風新聞》報導，2012年7月20日，家住河北晉州的26歲男子周全（化名周男）應兒時玩伴劉某之邀前往飯店共進午餐，當天酒過三巡後，周男失蹤了。著急的家屬只在劉男家中得到「吃完飯就各自回家」的模糊答覆。

一星期後，周男的妻子突然收到一通關鍵簡訊，內容說「想出去玩幾天」。周男的姐姐回憶，當時簡訊語氣與弟弟平日說話口吻完全不同，引發家屬強烈質疑。周父甚至帶民警在劉某家庭院發現一處「新鮮鬆動」的泥土，劉某當時以維修水管為由脫罪，使案件陷入僵局。

▲男子殺害好友還「伴屍同住」多年，妻兒都不知情。（圖／免費圖庫pxhere）

案件塵封13年後，真相因檢警重啟調查而大白。檢方起訴書揭露，當年周男前往劉家是為了催討5000元人民幣借款，劉某不願還錢，萌生殺意，用鐵絲框勒斃周男，就地掩埋在自家庭院內。

為了製造周男尚在人間的假象，他拿走周男手機代傳簡訊誤導偵查方向。更令人不寒而慄的是，劉某殺害周男後，沒有搬離住家現場，帶著不知情的妻子與兩名幼子，在埋有屍體的庭院裡正常生活多年，每日出入大門都會經過埋屍處。直到劉男後來在城裡買房搬遷，該處宅院才會空置，這種「伴屍生活」的心理素質令鄰里感到震驚和恐慌。

檢方調查進一步案外案，劉某於2014年底再度犯案。當時向經營工廠的姑父借錢遭拒，察覺姑父懷疑他涉及周男失蹤案，遂翻牆潛入宿舍砍殺姑父，縱火焚屍企圖毀屍滅跡。直到2025年劉某落網指認埋屍地點，警方從其老家院子挖出一堆白骨，經DNA鑑定確認為失蹤多年的周男。

一場隱藏在河北省晉州市農村長達數十年的血色祕密，隨著嫌犯的落網與地底白骨的挖出，終於真相大白。河北省石家莊市檢察院近日正式提起公訴，劉某將為自己殘忍行為付出代價。