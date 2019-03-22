　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

趁旺季火速更新履歷！7成廣州白領欲跳槽「關鍵原因」曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲大部分的人因為技能及收入都沒有增長，導致產生想換工作的念頭。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

大陸招聘平台「智聯招聘」近日發佈《2019年春季廣州白領跳槽指數調研報告》。報告內容指出，廣州70.43%的白領已將簡歷更新完畢，而77.41%在2019年將有「跳槽行動」，會造成此情況的主因是技能及收入都沒有增長，生活狀態也一直未獲得改善。

綜合陸媒報導，大陸2018年的GDP增為6.6%，經濟穩定成長，同時2019年的應屆畢業生達到860萬人，將再度創新高，導致就業越來越困難。廣州白領受此情勢影響，2019年對事業的成就信心指數也出現下滑的情況，有近6成的廣州白領對生活的預期也因此降低。

由於事業預期、生活預期雙雙下滑，導致跳槽意願上升，有超過7成的廣州白領更新了履歷，正尋找下一份工作。研究報告顯示，2019年有「跳槽行動」的廣州白領高達77.41%，比起去年同期的68%略為升高。除此之外，有慾望換工作的白領為17.18%，肯定或暫時不會跳槽的比例僅有5.40%。

▲廣州白領70%火速更新履歷　抓準旺季慾欲跳槽「關鍵原因」曝光（圖／翻攝自智聯招聘）

▲智聯招聘近日發佈《2019年春季廣州白領跳槽指數調研報告》中的數據比例。（圖／翻攝自智聯招聘）

根據數據顯示，有將近6成的廣州白領生活狀態沒有獲得改善，主要是因為「技能及收入都沒有增加」，佔比64.93%；其次是「沒有良好的發展空間」，比率為60.27%。從調查的整體來看，生活狀態沒有改善的重要因素是和工作發展及收入有關。

雖然有高達7成的廣州白領想換工作，但正在辦理離職的真正跳槽人數比例卻比去年降低，也就是說，有許多人正處於想跳槽又不敢貿然行動的尷尬處境。數據指出，有44.54%認為2019年春季找工作有難度，37.39%認為「有挑戰性」，7.15%則認為找工作非常難。

智聯招聘表示，白領的事業信心指數、跳槽積極性都與經濟的發展有關連，生活是否邁進理想狀態也會影響動力。不過，佈管外界環境如何，企業透過儲備人才能在激烈競爭中勝出，而求職者也需提升個人競爭力才能實現核心價值，從而實現雙贏的局面。

ET快訊
100kg厚片女友「高顏值伴娘團」美腿全露！急搶捧花尖叫：我
一晚嘿咻3次！正妹「椎間盤位移」提告　受不了男友太持久

關鍵字：白領,廣州,旺季,旺季,履歷,2019年春季廣州白領跳槽指數調研報告,工作,收入

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

花2萬買到「冒牌」免治馬桶　男怒控：夏天噴熱水燙我屁股！

蔡英文出訪將過境美國　陸外交部堅決反對：已向美方鄭重協商

華聞快遞／抖音「網紅」炒熱西安城　旅遊淨利大增6倍

大陸兒童20%都是小胖子　「40年增10倍」狂吃垃圾食物當阿宅

華聞快遞／上海新地標「拉斐爾雲廊」隱藏的科技奧秘：薄膜太陽能

電動自行車規範4月15日實施　非法改裝將撤銷認證書

2年後關門「裁員1700人」　日本Epson將撤離深圳

高度配合菲國推動「大建特建」　王毅：雙方將進一步深入對接

華聞快遞／東莞去年發放房貸54.75億元　同比上期增長140.73%

亞洲富豪最愛澳洲高級宅！　大陸買家奪冠「年砸15億」買房

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

林明溱見劉結一　提農產運銷降關稅、便捷檢疫

趁旺季火速更新履歷！7成廣州白領欲跳槽「關鍵原因」曝光

影／轎車惡意衝撞行人釀7死7傷！　警察「當場擊斃」肇事者

華聞快遞／前兩個月河北出口342.6億元人民幣　同比增8.6%

影／6歲妹獨自玩耍！怪女突衝出「2秒猛砍臉5刀」…泣：為什麼是我？

陸元首時隔10年重訪！習近平出訪義大利抵達羅馬

影／江蘇化工廠爆炸47死640傷員　2苯罐燃燒7至8個火點

韓國瑜大陸行揭幕！將參訪澳門賽馬會、騰訊　行程未列「會面劉結一」

初中男女啪啪啪 同學在旁拍拍拍 警：男方或已涉性侵

25歲女書記官深夜搭車失蹤…3天後浮屍發現　網瘋傳司機性侵殺人

林明溱見劉結一　提農產運銷降關稅、便捷檢疫

影／大叔搭捷運猛吐4下！車廂「一坨白色濃痰」噁炸…她怒：制止還不聽

「媽寶柴」想念狂塞奶　姐被當空氣心碎：我也有出國...

閻大富／「莎喲娜拉 Ichiro！」和鈴木一朗說再見

美宣布制裁2中國公司「助北韓規避制裁」　川金二會破局後首發

經典牛仔褲Levi's強勢回歸美股　這5件事投資人不得不知

八卦山廢校玩碟仙…白目問：妳怎麼死的　24歲女鬼「嘻嘻！你們都要來陪我」

同台互槓！盧秀燕「幫台中人抗議空汙」　林佳龍：中火早改善

老少阿兵哥相見歡　特戰官兵赴中彰榮家

來捧金飯碗！華南銀行徵才428位　起薪最高直飆6萬

大陸熱門新聞

廣州計程車命案　25歲女慘死河..

初中男女啪啪啪 同學在旁拍拍..

聽信偏方！她吞「一瓶活蛆」治肺..

床的世界、和成研發長照產品登陸

江蘇鹽城化工廠爆炸47死58重..

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝..

邱毅：不承認中國統一後會被斬首

岳母「拔了」花園改種菜！女婿一..

韓國瑜大陸行揭幕！行程未列會面..

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

歐陽娜娜挺一中　這些影星也喊讚

小偷爬9樓外牆逃跑！低頭一看…..

2歲萌娃3公分睫毛　肯定娘胎動..

網路世代詞窮 好笑事只會說哈..

更多熱門

相關新聞

年收8x萬！30歲男月存30k「不敢找愛情」

出社會後，薪水就成了許多人的話題，就連「找伴」可能都會受收入影響。一名網友在PTT表示，朋友的朋友目前年紀30出頭「年收入8x萬」，在台北活得很辛苦，「他說不是沒想要找伴，但這樣的收入讓他不敢向前」。最後原PO忍不住問「請問年收8x萬的男生對於愛情裹足不前，是正常的嗎？該如何調整呢？」

講不聽！力晶科技連8個月進用身障員工不足額

酒店妹陪談判！遭賓士男「酒杯爆臉」縫30針

小心！僑外生在台打工少1條件會被罰

網美陪談判被砸破臉　獲賠22萬

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

野生「校花級藝人」現身北捷！

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

陽明山採海芋「遇到女神」！

6男戰2女吃到16歲的　他遲到無罪

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離接觸崩潰

硬超右轉貨車　騎士噴飛頭撞變電箱重傷身亡

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾蛇

秀姑巒山驚見乾屍　美女教練：死亡恐逾2個月

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面