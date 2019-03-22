趁旺季火速更新履歷！7成廣州白領欲跳槽「關鍵原因」曝光

▲大部分的人因為技能及收入都沒有增長，導致產生想換工作的念頭。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

大陸招聘平台「智聯招聘」近日發佈《2019年春季廣州白領跳槽指數調研報告》。報告內容指出，廣州70.43%的白領已將簡歷更新完畢，而77.41%在2019年將有「跳槽行動」，會造成此情況的主因是技能及收入都沒有增長，生活狀態也一直未獲得改善。

綜合陸媒報導，大陸2018年的GDP增為6.6%，經濟穩定成長，同時2019年的應屆畢業生達到860萬人，將再度創新高，導致就業越來越困難。廣州白領受此情勢影響，2019年對事業的成就信心指數也出現下滑的情況，有近6成的廣州白領對生活的預期也因此降低。

由於事業預期、生活預期雙雙下滑，導致跳槽意願上升，有超過7成的廣州白領更新了履歷，正尋找下一份工作。研究報告顯示，2019年有「跳槽行動」的廣州白領高達77.41%，比起去年同期的68%略為升高。除此之外，有慾望換工作的白領為17.18%，肯定或暫時不會跳槽的比例僅有5.40%。

▲智聯招聘近日發佈《2019年春季廣州白領跳槽指數調研報告》中的數據比例。（圖／翻攝自智聯招聘）

根據數據顯示，有將近6成的廣州白領生活狀態沒有獲得改善，主要是因為「技能及收入都沒有增加」，佔比64.93%；其次是「沒有良好的發展空間」，比率為60.27%。從調查的整體來看，生活狀態沒有改善的重要因素是和工作發展及收入有關。

雖然有高達7成的廣州白領想換工作，但正在辦理離職的真正跳槽人數比例卻比去年降低，也就是說，有許多人正處於想跳槽又不敢貿然行動的尷尬處境。數據指出，有44.54%認為2019年春季找工作有難度，37.39%認為「有挑戰性」，7.15%則認為找工作非常難。

智聯招聘表示，白領的事業信心指數、跳槽積極性都與經濟的發展有關連，生活是否邁進理想狀態也會影響動力。不過，佈管外界環境如何，企業透過儲備人才能在激烈競爭中勝出，而求職者也需提升個人競爭力才能實現核心價值，從而實現雙贏的局面。