大陸三大運營商日賺4.09億人民幣　積極佈局5G「拚年內商用落地」

▲民眾正在體驗4G網路。（圖／翻攝自中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸三大運營商「中國移動」、「中國通信」、「中國通聯」的2018年財務報告出爐，內容數據顯示，三大運營商2018年營收14048.2億元（人民幣，下同），淨利1492.48億元；經計算，平均日賺約4.09億元。

據了解，中國移動2018年的營收達到7368.19億元，比上一期增加了1.8%；而淨利則是1177.81億元，比上期增加3.1%。中國聯通營收2908.77億元、淨利102.57億元，同比增長458%。而中國電信營收3771.24億元，同比增長3%；淨利212.1億元，同比增長13.9%。三大運營商的總營收共14048.2億元。

▲運營商進行5G技術展示。

根據報告顯示，用戶手機流量使用依然保持較快增長。截至2018年底，中國移動有9.25億用戶、7.13億戶4G客戶；中國聯通有3.2億用戶、4G用戶有2.2億戶；中國電信達到3億用戶、4G用戶有2.4億。

此外，中國聯通用戶手機上網流量增長1.8倍，每人月均使用流量達6GB。中國電信用戶手機上網流量增長近3倍，4G用戶DOU達到5.5GB。根據工信部的數據顯示，2018年全年的移動互聯網接入月戶均流量達4.42GB，是2017年的2.6倍；12月當月DOU高達6.25GB。

未來，中國移動將持續推進5G網路試驗及業務應用示範，確保年底前5G試商用落地，攜手各方產業探索5G產品和商業模式。而中國聯通公司正在積極開展重點城市的5G外場測試與應用探索；此外，中國電信也展開規模組網試驗，在語音通話、4G／5G互相操作、設備互通等方面取得初步進展。