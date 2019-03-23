　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「住豪宅不還錢喪盡天良」　2男討債讓欠債人「顏面掃地」竟判拘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲壞人,神秘人,黑帽人,黑衣人,屁孩,駭客,恐怖。（圖／視覺中國）

▲尹男接受委托向1名工廠老板舉牌討債，寫著「欠錢不還，喪盡天良，此人余xx，開工廠住豪宅欠錢不還，態度惡劣！」散布毀損余男的名譽。（圖為示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹尹男及蕭男專門受人委託討債，2018年4月間1家鋼鐵廠老板及藥房少東先是遭2人鎖定，社區大門遭2人張貼其照片寫著「欠錢不還，喪盡天良…」，並於夜半率人到工廠潑油漆，讓被害人顏面掃地，憤而報警處理。新竹地院日前依共同犯散布文字誹謗罪及毀損罪，各判尹男、蕭男拘役30日及50日，可易科罰金。

判決指出，新竹尹男接受委托，帶著蕭男及2名不明男子，向1名工廠老板舉牌討債，2018年4月4人分騎2台機車，到香山的世大莊社區門口，四處張貼貼有余男照片的海報，寫著「欠錢不還，喪盡天良，此人余xx，開工廠住豪宅錢不還，態度惡劣！」散布毀損余男的名譽。

隔天清晨，尹男帶著蕭及另2人，到余男經營的鋼鐵廠外，持油漆朝前揭廠房鐵捲門潑灑，導致鐵捲門都是油漆，余男上班發現鋼鐵廠遭人潑漆，憤而報警。

檢警同時發現，蕭男也接到委託，帶著5個小鬼，4月間清晨1 時許騎機車到1社區外，張貼附有藍男的照片，內文寫著「藍XX之子，欠錢不還，喪盡天良，此人藍XX開藥房、開賓士、錢不還」海報，讓藍男遭鄰里指指點點，事後藍男報警處理。警方調閱監視器，逮捕尹、蕭2人。

被告2人均坦承犯行，自稱受委託催討債務，法官認為，2人不思循正當管道解決問題，恣意與同夥毀損他人名譽及潑油漆，漠視他人的名譽及財產權，實有不該，考量2人坦承犯行，態度尚可，但未與被害人和解，因此尹男共同犯散布文字誹謗罪，判拘20日、毀損罪判20日，應執行30日，易科罰金3萬元。蕭男犯共同犯散布文字誹謗罪2罪各判20日，毀損拘役20日，應執行50日，易罰金5萬元。

★圖片為版權照片，由視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經視覺中國許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
歐陽娜娜挺中被黑慘！陸官方點名警告她「和邪教沾邊」
彰化富少飆BMW急找女友　18歲打工男逆騎單車遭撞飛30米慘
室友睡一半抱怨「不要壓我」！熊熊掀床底才發現大事不妙
中職30年／今全面開戰！鎖定ETtoday直播看5大觀賽亮點

關鍵字：欠錢,討債,潑漆,毀謗,毀損,拘役

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／21歲妹深夜「手拿鮮花墜愛河」　男岸邊手拿水管hold住：我們在玩

台中夜店MUSE酒客安管打群架　警佈「辣椒陣法讓6人秒變俗辣」

「辱警奴才哥」向警借錢「測試愛心」　網怒灌爆臉書

「見穿制服女學生會衝動」　男看完A片大馬路強拉小學女童猥褻

PTT點名「釣魚濫訴不歡迎」　「小芬」求償12萬反被法院認證

「超喜歡和妳OO」腥妻認和小王無數次：不記得在哪…丈夫提告結果悶爆

若韓國瑜考慮選總統　李佳芬：會叫他去洗衣服，冷靜一下

密談34分鐘！韓國瑜會見澳門特首　李佳芬隨行熱情揮手

被海豚融化卻狂被問韓國瑜　蔡英文哀號：為什麼都是他

應召站主打「天然系周X瑜」攬客　平價消費「+500多一發」

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘叫：別碰我屁股！

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

王陽明：我會讓她很性福！　 蔡詩芸害羞「都臉紅了」

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

大叔搭捷運猛咳直接吐車廂地板　「白色濃痰」噁炸！她怒：制止不聽

應召站主打「天然系周X瑜」攬客　平價消費「+500多一發」

遺體修復師1句話惹怒女亡者　回家後大病跪靈堂求原諒

騎車過鐵軌遭火車擦撞　懷7個月孕婦倒地奇蹟僅受輕傷

9700萬塞家裡！夫妻開600萬瑪莎拉蒂賣毒　警攻堅看鈔票四散飛舞

獨家直擊！熱褲長腿妹慘被電擊唉唉叫　「1男對2女混打」街頭LIVE　

嘉義查緝阿里山山老鼠　起出市價二千萬樹瘤槍砲及毒品

毛小孩太吵情侶反目打110　「他是通緝犯」女友驚呆後悔報警

現場直擊／核二廠白天開除役說明會　晚上摸黑運200燃料束進場

富少夜飆BMW跑車急會女友 　18歲孝子打工下班慘遭撞飛30米慘死

「住豪宅不還錢喪盡天良」　2男討債讓欠債人「顏面掃地」竟判拘

應召站主打「天然系周X瑜」攬客　平價消費「+500多一發」

鴻海回饋燕巢芭樂15萬盈餘　農民伯伯收紅包Q萌比讚

委國總統鬧雙胞！美：中國不邀反對黨　將「缺席」美洲開發銀行年會

2老友因細故撂9人怒砸3車　兇猛狠勁「全都錄」PO網

解套！吳敦義：韓國瑜被動「徵召領表」方式黨內有共識

美不勝收　員林市數10萬朵蜀葵花綻放

親民黨改選黨主席　黨務人士：基層力拱宋楚瑜參選2020

檢警破獲製毒工廠　3嫌均8年級生1人剛滿18歲

遺體修復師1句話惹怒女亡者　回家後大病跪靈堂求原諒

師生關心校長遴選爭議　台大：檢討報告3/25送教育部

很急？國道上間隔「不到一台車」　右側是空的...白車硬要切網友怒了

社會熱門新聞

男框極品服務生　一開口丟包錢櫃

夫妻命喪國道　路肩綁繩被比丘撞..

妹子傳私密照挑逗　宅男遭放鳥黑..

24歲少尉返營遇死劫　遭輾過爆..

一晚至少3次　熟女腰劇烈疼痛受..

國三中和段清晨連2起車禍　6車..

再動就射裡面！　軍人性侵前女友

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

他死在車內半個月腐爛生蟲　母淚..

嘉義大學廁所傳呻吟聲　校方貼公..

正妹OL遭阿兵哥撿屍　醒來問「..

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚..

逃逸移工佯裝本國人士　唱不出茼..

一家8口遭丟包桃機　乘客控：腳..

更多熱門

相關新聞

貴婦奈奈小叔現身　挨告假募資不還錢

本名蘇陳端的「貴婦奈奈」和丈夫黃博健的杏立博全醫美診所、博全生技，因惡性倒閉，一家人被控捲款10多億元並潛逃出境。但貴婦奈奈的小叔22日現身台北地方法院，根據了解，因涉嫌為診所向投資人募資卻還不出錢挨告，遭求償850萬。，另也提告索賠積欠的上百萬元卡債。不過小叔完全否認有此事。

黃揮金犯眾怒惹圍毆　禍害被認證

黑衣人礁溪砸店　警快打收押2人

控李濤「占地鋸樹蓋鳥籠」鄰居怒告

離職竹科男檔大門　持棍棒頻搗亂

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

鄭俊英搞小動作　警方一查手機傻眼

喝可樂喝到死老鼠　他嚇歪客訴

辣台妹短裙露毛　日本情侶一看偷笑

男框極品服務生　一開口丟包錢櫃

林心如罕見曬出「2歲小海豚」照片

　

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光

小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家

夫妻命喪國道　路肩綁繩被比丘撞慘死

6歲妹獨自玩耍！怪女「猛砍她臉5刀」

女老師只穿內褲！房東3人狂盯15分鐘

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

歐陽娜娜半年賺3億「安家費」曝內幕

醫生遭注射百草枯　醒來才知兇手是20年妻

更多

最夯影音

更多

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘叫：別碰我屁股！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面