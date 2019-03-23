「住豪宅不還錢喪盡天良」　2男討債讓欠債人「顏面掃地」竟判拘

▲尹男接受委托向1名工廠老板舉牌討債，寫著「欠錢不還，喪盡天良，此人余xx，開工廠住豪宅欠錢不還，態度惡劣！」散布毀損余男的名譽。（圖為示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹尹男及蕭男專門受人委託討債，2018年4月間1家鋼鐵廠老板及藥房少東先是遭2人鎖定，社區大門遭2人張貼其照片寫著「欠錢不還，喪盡天良…」，並於夜半率人到工廠潑油漆，讓被害人顏面掃地，憤而報警處理。新竹地院日前依共同犯散布文字誹謗罪及毀損罪，各判尹男、蕭男拘役30日及50日，可易科罰金。

判決指出，新竹尹男接受委托，帶著蕭男及2名不明男子，向1名工廠老板舉牌討債，2018年4月4人分騎2台機車，到香山的世大莊社區門口，四處張貼貼有余男照片的海報，寫著「欠錢不還，喪盡天良，此人余xx，開工廠住豪宅錢不還，態度惡劣！」散布毀損余男的名譽。

隔天清晨，尹男帶著蕭及另2人，到余男經營的鋼鐵廠外，持油漆朝前揭廠房鐵捲門潑灑，導致鐵捲門都是油漆，余男上班發現鋼鐵廠遭人潑漆，憤而報警。

檢警同時發現，蕭男也接到委託，帶著5個小鬼，4月間清晨1 時許騎機車到1社區外，張貼附有藍男的照片，內文寫著「藍XX之子，欠錢不還，喪盡天良，此人藍XX開藥房、開賓士、錢不還」海報，讓藍男遭鄰里指指點點，事後藍男報警處理。警方調閱監視器，逮捕尹、蕭2人。

被告2人均坦承犯行，自稱受委託催討債務，法官認為，2人不思循正當管道解決問題，恣意與同夥毀損他人名譽及潑油漆，漠視他人的名譽及財產權，實有不該，考量2人坦承犯行，態度尚可，但未與被害人和解，因此尹男共同犯散布文字誹謗罪，判拘20日、毀損罪判20日，應執行30日，易科罰金3萬元。蕭男犯共同犯散布文字誹謗罪2罪各判20日，毀損拘役20日，應執行50日，易罰金5萬元。

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