　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搶車位險撞人！白車逆向跨雙黃線插隊　孕婦氣到「當晚就生」

記者唐詠絮／彰化報導

百果山探索樂園日前重新開幕，假日湧入大批人潮，周邊停車位一位難求。沒想到竟有駕駛為了搶車位，不僅逆向跨越雙黃線插隊，還差點撞到人，使得一名懷孕9個月的孕婦播被堵在路口進退不得，氣得當晚破水生下寶寶，畫面PO上網後引發熱議。轄區警方檢視影片後認定違規，將依法開罰，可處600元以上1800元以下罰鍰。

▲員林市百果山樂園爆停車亂象。（圖／翻攝自threads／z0523520提供）

▲員林市百果山探索樂園轎車逆向跨雙黃線險撞婦人。（圖／翻攝自threads／z0523520提供）

一名女網友在社群發文表示，假日下午和家人到百果山探索樂園，好不容易等到一個路邊車位，前方車輛正要離開時，突然有一台白色自小客車從對向「逆向跨越雙黃線」搶先倒車插隊。網友的家人便下車、上前示意請對方不要後退，對方仍持續倒車，差點撞到她，敲車窗也完全不回應。

▲員林市百果山樂園爆停車亂象。（圖／翻攝自threads／z0523520提供）

▲員林市百果山探索樂園轎車逆向跨雙黃線險撞婦人。（圖／翻攝自threads／z0523520提供）

該網友氣憤指出，自己當時已懷孕9個月，因為這場糾紛氣到晚上破水生產。當下因為後方有其他車輛等候，只好無奈把車位讓出。事後影片在網路引發討論，不少人批評插隊駕駛行為太惡劣，也有網友建議當下應該拍照檢舉或卡位反制。

轄區林厝派出所所長黎奇龍表示，當日並未接獲相關報案，但檢視網路影片後，確認白色自小客車駕駛行為已違反《道路交通管理處罰條例》第49條，可處600元以上1800元以下罰鍰，將依法開單舉發。警方也呼籲，樂園重新開幕人潮多，請遊客選擇適當位置停車，勿違規影響交通，未來將加強周邊巡邏與取締。

百果山探索樂園位於員林市出水巷與湶洲巷口一帶，日前重新開幕後吸引眾多親子遊客，但周邊停車空間有限，假日易衍生違停與糾紛。警方提醒，若遇類似狀況，建議立即報案或記錄違規事證提供舉發，避免現場衝突，也保障自身權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／低溫特報擴大　5縣市「非常寒冷」
玉兔老公認「上過酒店點妹」　月噴30萬
快訊／昨才補好又「破大洞」！台南砂石車卡住　居民抓狂
燒光200萬存款「只想找到母親」　吊車大王鼻酸出手了
學生「昨結業式今開學」惹怨　教團揭原因：不調整更崩潰
快訊／林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子
2台灣客生死未卜　熊本縣知事痛心「全力搜救」
400萬奥迪被拖吊！黑衣男一招騙到省600　下場卻慘了
日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／永康中華二路商店火警　冷氣起火燃燒店面冒煙無人傷亡

蘇花改中仁隧道南下線施工！1／27至29封閉　改走台九丁

快訊／昨才補好！台南五妃街又「破大洞」砂石車卡住　居民抓狂

高雄女童「百米衝刺」橫穿馬路險遭撞　家長後方慢步下場慘了

搶車位險撞人！白車逆向跨雙黃線插隊　孕婦氣到「當晚就生」

群組票選「社區毒瘤」女鄰居得最高票　高雄男挨告判罰2萬

陸戰隊士兵偷同袍金融卡　營區旁超商ATM盜領7000元

日薪2千元車資、餐費全包　前工程師上工10次代價關1年8個月

車上就想亂來！噁男性侵猥褻3少女　賠錢和解二審獲輕判

溜進台鐵廢車廠行竊！狂剪484kg銅線想變賣　3賊落網遭收押

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

快訊／永康中華二路商店火警　冷氣起火燃燒店面冒煙無人傷亡

蘇花改中仁隧道南下線施工！1／27至29封閉　改走台九丁

快訊／昨才補好！台南五妃街又「破大洞」砂石車卡住　居民抓狂

高雄女童「百米衝刺」橫穿馬路險遭撞　家長後方慢步下場慘了

搶車位險撞人！白車逆向跨雙黃線插隊　孕婦氣到「當晚就生」

群組票選「社區毒瘤」女鄰居得最高票　高雄男挨告判罰2萬

陸戰隊士兵偷同袍金融卡　營區旁超商ATM盜領7000元

日薪2千元車資、餐費全包　前工程師上工10次代價關1年8個月

車上就想亂來！噁男性侵猥褻3少女　賠錢和解二審獲輕判

溜進台鐵廢車廠行竊！狂剪484kg銅線想變賣　3賊落網遭收押

家長放心打拚啦！花蓮公幼延長照顧做後盾　弱勢家庭費用全免

南投新闢6673田中2鐵轉乘客運路線　前3個月優惠票價10元

2台灣人失聯！阿蘇下雪「零下4.2度」急凍　濃霧、火山氣體阻搜救

外媒實測！iPhone17擦超濃清潔劑3個月　結果超失望：以為會變

大台南總工會寒冬送暖　集結愛心關懷30戶職災弱勢家庭

陸男嬰全身滿是針孔送醫　狠母扎百針...不聽話就放血

抗寒悲劇了！台中婦暖暖包塞乳溝9小時　拿開驚見4公分泛紅流膿

快訊／低溫特報擴大至15縣市　新竹以北「非常寒冷」

一堆人聲援林宸佑　四叉貓：怎不挺其他羈押禁見的涉案職軍？

CoCo擂焙珍奶買1送1　迷客夏2杯組合79元起

【妳誰？】媽媽20年來第一次剪瀏海　歐告竟認不出來XD

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

台南女名醫失蹤「破億保單」千萬金流曝光！　停止金援家人

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

獨／母女被騙1200萬走上絕路　車手判賠216萬

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

虎媽囚死女兒！　貓爸偷開門「掐熄生機」起訴

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

領養虎斑貓被咬傷　2度摔地害內臟破裂亡

師猥褻4女學生　93強制罪改判無罪

警涉開假單圖利業者　新北警證實已停職

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

更多熱門

相關新聞

絕美百日草花海驚見阿姨亂拔　花海變癩痢頭

絕美百日草花海驚見阿姨亂拔　花海變癩痢頭

彰化芬園鄉近期成為熱門打卡點！寶山國小與寶山福德祠旁，共約8.5公頃的百日草花田正值盛放期，五彩繽紛的花朵宛如大地調色盤，吸引大批遊客前往賞花。然而，美景當前卻出現令人痛心的景象：部分遊客為了拍照，直接踩入甚至摘取花株，導致花田多處被踐踏成光禿小徑，美麗花海頓時失色。

領養虎斑貓被咬傷　2度摔地害內臟破裂亡

領養虎斑貓被咬傷　2度摔地害內臟破裂亡

彰化警察局長上任　陳世煌首要任務打詐

彰化警察局長上任　陳世煌首要任務打詐

藤山步道傳持刀恐嚇　「再不走就砍你」

藤山步道傳持刀恐嚇　「再不走就砍你」

前教官未獲聘校安　造謠瘋傳判賠16萬

前教官未獲聘校安　造謠瘋傳判賠16萬

關鍵字：

彰化逆向百果山探索樂園停車孕婦

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面