搶車位險撞人！白車逆向跨雙黃線插隊　孕婦氣到「當晚就生」

記者唐詠絮／彰化報導

百果山探索樂園日前重新開幕，假日湧入大批人潮，周邊停車位一位難求。沒想到竟有駕駛為了搶車位，不僅逆向跨越雙黃線插隊，還差點撞到人，使得一名懷孕9個月的孕婦播被堵在路口進退不得，氣得當晚破水生下寶寶，畫面PO上網後引發熱議。轄區警方檢視影片後認定違規，將依法開罰，可處600元以上1800元以下罰鍰。

▲員林市百果山探索樂園轎車逆向跨雙黃線險撞婦人。（圖／翻攝自threads／z0523520提供）

一名女網友在社群發文表示，假日下午和家人到百果山探索樂園，好不容易等到一個路邊車位，前方車輛正要離開時，突然有一台白色自小客車從對向「逆向跨越雙黃線」搶先倒車插隊。網友的家人便下車、上前示意請對方不要後退，對方仍持續倒車，差點撞到她，敲車窗也完全不回應。

該網友氣憤指出，自己當時已懷孕9個月，因為這場糾紛氣到晚上破水生產。當下因為後方有其他車輛等候，只好無奈把車位讓出。事後影片在網路引發討論，不少人批評插隊駕駛行為太惡劣，也有網友建議當下應該拍照檢舉或卡位反制。

轄區林厝派出所所長黎奇龍表示，當日並未接獲相關報案，但檢視網路影片後，確認白色自小客車駕駛行為已違反《道路交通管理處罰條例》第49條，可處600元以上1800元以下罰鍰，將依法開單舉發。警方也呼籲，樂園重新開幕人潮多，請遊客選擇適當位置停車，勿違規影響交通，未來將加強周邊巡邏與取締。

百果山探索樂園位於員林市出水巷與湶洲巷口一帶，日前重新開幕後吸引眾多親子遊客，但周邊停車空間有限，假日易衍生違停與糾紛。警方提醒，若遇類似狀況，建議立即報案或記錄違規事證提供舉發，避免現場衝突，也保障自身權益。