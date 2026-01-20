　
社會 社會焦點 保障人權

領養虎斑貓陪伴...他被咬傷瞬間抓狂！2度重摔在地害內臟破裂亡

▲虎斑貓咪遭飼主重摔死亡，圖與本案無關。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲虎斑貓咪遭飼主重摔死亡。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名領有身障證明的男子，去年領養一隻虎斑貓盼能陪伴自己，卻因被貓咬傷，情緒失控下竟兩度將貓重摔地面，導致貓咪內臟破裂死亡。一審依違反《動物保護法》判處5月徒刑、併科22萬元罰金。男子不服上訴，主張疾病影響行為控制且無力負擔高額罰金。法官經詳細精神鑑定後，認定其行為時確因精神疾病導致控制能力顯著降低，依法予以減刑，二審改判4個月有期徒刑、併科16萬元罰金。

這起令人遺憾的案件發生在2024年6月1日下午。24歲男在彰化住處房間內，與剛領養不久虎斑貓互動時，因貓咪不聽從且咬傷他，一時情緒激動，竟將貓抱起，連續兩次用力摔向地板。貓咪當場重傷，內臟破裂，最終不幸死亡。

事後，原送養人發現貓咪在短時間內死亡覺得有異，通報彰化縣動物防疫所並報警處理，才揭發這起虐貓致死事件。檢方根據動物保護檢查結果、現場照片及男子的自白，依違反《動物保護法》第25條「故意傷害動物致死」罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，男子雖提出醫院診斷書及輕度身心障礙證明，因現有證據不足以證明，判處有期徒刑5個月，併科罰金22萬元。

男子對一審判決提起上訴。他承認犯行，但強調當時是因長期情緒障礙瞬間失控，並非預謀虐貓。此外，他陳述自己因精神疾病多次就醫，治療效果有限，目前無法工作，經濟狀況困窘，實在無力負擔高額罰金，請求二審法院審酌其精神病史與經濟能力，從輕量刑。

依據鑑定報告詳細指出，男子罹患「非典型雙極性情感疾患」（躁鬱症），並高度疑似合併「邊緣型人格違常」。報告分析，男子自青少年時期起便長期受情緒極端波動所苦，挫折忍耐度遠低於常人。鑑定醫師認為，其領養貓咪的初衷是尋求情感支持，然而在疾病影響下，當互動出現挫折時，其衝動控制能力顯著不足，導致悲劇發生。

二審法官指出，保護動物、尊重生命是社會核心價值，男子虐貓致死的行為必須受到法律制裁與道德譴責。然而，根據詳實的精神鑑定報告，合議庭認定男子行為時，因上述精神疾病，其「依辨識而行為之能力」確實顯著降低，符合《刑法》第19條第2項「得減輕其刑」的規定。

因此，法院撤銷一審關於刑罰的判決，在考量其犯後坦承、犯罪動機、及健康狀況後，改量處有期徒刑4個月，併科罰金16萬元。

01/18 全台詐欺最新數據

460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願
出不了土、開不了工　建商試算：房價恐1坪漲3萬
2台人搭機失聯　日網友集氣盼有奇蹟
日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

彰化警察局長上任　陳世煌首要任務打詐

彰化警察局長上任　陳世煌首要任務打詐

彰化縣警察局今（20）日上午迎來新任局長！原任局長陳明君打擊犯罪成績亮眼，榮陞警政署警政委員，職缺由刑事警察局副局長陳世煌接任。交接典禮由縣長王惠美親自主持，警政署督察室主任王文澤監交，場面莊重。新任局長陳世煌強調，將在既有的良好基礎上，全力聚焦打擊詐欺、掃蕩犯罪，並緊盯春節治安與交通，守護縣民安全。

彰化飼主虎斑貓動保法

