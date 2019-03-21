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網紅罵「酒駕撞死活該」犯眾怒惹圍毆　「社會禍害」慘遭認證

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▲黃揮金犯眾怒惹圍毆　「社會禍害」認證「與事實有關」。（圖／翻攝爆料公社）

▲網紅黃揮金因批評一則酒駕新聞與蔡姓女網友發生爭執，幾日後就在網咖遭到群眾痛毆。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者陳凱力／新竹報導

網路紅人黃揮金於2016年底因批評一則酒駕新聞與蔡姓女網友發生爭執，不料幾日後就在新竹一家網咖遭到群眾痛毆，整起過程也在網路上瘋傳。黃揮金也控告對方傷害、誹謗、公然侮辱等罪。不過，新竹檢方調查後，將傷人的蔡女等3人涉傷害罪嫌，依法提起公訴，另誹謗、公然侮辱、恐嚇罪嫌則罪嫌不足。

臉書社團「爆料公社」於2016年11月2日晚間PO出黃男遭毆的影片，影片中3男1女圍著坐在電腦前的男子，將他扯倒在地，並持續出拳痛毆，還大力的用腳狂踹，過程中還頻頻飆罵「幹」等髒話；對方倒地後，女子甚至伸手強拉，要他起來！」而被害人只能倒在地上求饒「我又沒幹嘛」，還央求「不要打頭」。

這名被打的就是「網路紅人」黃揮金，他常以「正義使者」自居，多次在臉書以及網路熱門社團，用激烈言論謾罵新聞事件人物，甚至連死者及被害人都不放過，爭議的行徑也常常引起網友筆戰。

2016年10月20日，黃男又在個人臉書轉發一則高雄酒駕新聞並大罵：「垃圾，酒駕撞死活該…酒駕無照犯行不能罵嗎？」，引來蔡女留言與他筆戰，黃又發文辱罵蔡女還放話「假正義魔人」、「歡迎來找我！」。因有不少網友早對黃輝金的言論有意見，紛紛通風報信提供黃的行蹤，蔡女得知他常出沒的網咖地點後，夥同丈夫及另外2名友人，到該處堵人圍毆，甚至還錄影PO網。

不過令人意外的是，黃男在網咖遭群眾圍毆時，雖然同時間還有其他客人，卻沒人伸出援手。事後黃被打的影片被po上網後，同樣引起網友熱議，有網友留言說：「他是正義過頭了，但也不要打他吧！。」另有網友認為「評論要適可而止，更要有同理心。」黃揮金不久之後也將個人臉書帳號關閉。

黃向檢警表示，對方放話：「我一定讓你為了這句話付出代價」、「找不到路回家我幫你，別被我們找到，黃揮金你也是」、「黃揮金你真的夠笑話，屁孩…嘴巴生出來不是這樣造孽，瞎男」、「你長這樣才丟你爸媽的臉，人都過世了，關刺青屁事」、「不要對我們下跪唷，可憐，這種人就算道歉也不值得原諒，社會禍害」等言論，使黃深感難堪。之後，他們就撂人來扁他了。

▲黃揮金犯眾怒惹圍毆　「社會禍害」認證「與事實有關」。（圖／翻攝爆料公社）

▲黃揮金常以「正義使者」自居，多次在臉書以及網路熱門社團，用激烈言論謾罵新聞事件人物，甚至連死者及被害人都不放過，爭議的行徑也常常引起網友筆戰。

蔡女否認有公然侮辱等罪嫌，她表示，「過世的是我朋友，我朋友都過世了，他還PO什麼刺青很屌，還PO三字經，我覺得他這樣很過份，我也不認識他，而我沒有弄壞他的手機」。檢方勘驗雙方互嗆言論，發現雙方言論偏激雖有不當，但頂多是警告成份，未達危害於安全程度。

再蔡女的友人過世，黃男po文引來蔡女罵聲「屁孩」、「造孽，瞎男」、「這種人就算道歉也不值得原諒，社會禍害」，確實屬語帶嘲諷並輕蔑他人人格的言詞，但蔡女是依個人價值判斷提出主觀且與事實有關連的意見或評論，不是單純的謾罵，無法構成公然侮辱或誹謗，因此除傷害罪嫌外，其餘罪嫌均不起訴。

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關鍵字：黃揮金,新竹爆料公社,毀謗,公然侮辱,恐嚇,傷害,爆廢公社,黑色豪門企業

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