車上就想亂來！噁男性侵猥褻3少女　賠錢和解二審獲輕判

▲男子貪愛少女，犯下多起對少女性侵猥褻案件。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新竹男子阿文（化名）對少女情有獨鍾，透過多種管道認識少女，之後下手性侵。其中一名高中少女與阿偉單獨在車上時，阿文不顧少女正與朋友講電話，竟強硬要脫下少女褲子性侵，少女嚇得對電話大叫「這是強姦！」隨後下車報警，經過清查，共有3名少女遭性侵。一審將阿文判刑8年6月，案經上訴，阿文賠償3名少女取得和解，高等法院二審改判刑4年6月。可上訴。

判決指出，阿文有多次性侵少女的前科，扣除本件3名被害少女，他先前在2016年間到2017年間，就因對4名少女性侵、猥褻，遭判刑6年1月定讞，2022年2月間獲得假釋出獄、2023年11月才假釋期滿。不過假釋期滿才過半年，他就又開始犯案。

阿文2024年5月間透過手機遊戲，認識當時未成年的高中少女小施（化名）。2人在晚間8點半相約出遊，阿文開車帶著小施看夜景、到南寮漁港散步，期間2人親密互動。沒想到晚間11點，2人單獨在車上正要駕車返回小施在竹北市的住處時，阿文趁著小施與友人講電話時，伸出鹹豬手強脫小施褲子，甚至還企圖手指性侵。小施雖奮力抵抗，但仍檔不住阿文雙手，急的對電話大叫「你這是在強姦！」電話另一端的友人出聲「你們在幹嘛？」阿文才罷手，小施隨即下車，走路到警察局報警。

即便阿文已經被警方鎖定偵辦，但阿文仍持續犯案，僅隔了1個月、當年7月間就結識國中少女小丹（化名）。當年9月間就開車約出小丹，在車上撫摸小丹大腿，猥褻得逞；隔一個月又趁著開車帶小丹到安親班的機會，在車上逼小丹幫他打手槍，猥褻得逞。到了11月，更是在晚間7點多約出小丹到附近的某國小，2人翻牆進入校園1樓無障礙廁所，在廁所內發生關係，阿文還將使用過的保險套丟進馬桶內沖掉，若無其事地離開。

不僅如此，阿文又在當年的12月間在網路上認識另一名國中少女小芊（化名）。隔年1月間，以發紅包為由將小芊帶上汽車，給其600元紅包後，就隔著口罩親吻小芊，之後更隔褲撫摸小芊下體，猥褻得逞。全案經檢警偵查屬實後，對阿文依照多個加重強制性交、猥褻罪嫌提起公訴。

一審法院審理後，重判阿文有期徒刑8年6月。案經上訴，高等法院審理時，阿文與3名少女達成和解，並支付完畢。全案於21日宣判，高院改判阿文有期徒刑4年6月。