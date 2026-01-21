日薪2千元車資、餐費全包　前工程師上工10次代價關1年8個月

記者黃翊婷／綜合報導

曾擔任工程師的男子阿茂（化名）被指控，去年10月間加入詐騙集團擔任車手，並在同年同月20日向受害者收取50萬元款項時，被埋伏的警員逮捕。阿茂到案之後矢口否認犯行，並堅稱自己在被抓前的1、2天就覺得很奇怪，一直想找藉口離職，但他的說詞沒有獲得台南地院法官採信，日前仍被法官依法判處有期徒刑1年8個月。

▲阿茂承認一共收款10次，但他不知道自己收取的錢是詐騙贓款。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂在2025年10月初加入詐團擔任車手，雙方約定日薪為2000元，完成任務還可以從收取的款項中獲得0.3％報酬，而且工作期間的車資、餐費可全額補助；同年10月15日他依照上級指示，前往指定地點與受害者碰面，收取現金50萬元，5天之後他再度與受害者碰面約定交付50萬元，但還沒收到錢就被埋伏的警員逮捕。

阿茂到案之後矢口否認犯行，他辯稱不知道收取的款項是詐騙贓款，當初他透過社群平台找工作，看到對方在徵求玩具店店員，結果實際應徵時又改口說沒有缺人，並詢問他是否願意做其他工作，「主管沒有跟我說要收的錢是什麼錢，我也不知道是哪間公司」，每次完成取款他就會把錢交給公司會計，但每次來的會計都是不同人，他在被抓之前的1、2天就覺得很奇怪，本來想找藉口離職，結果還來不及提離職就被逮了。

然而，台南地院法官認為，阿茂擁有豐富的工作經驗，他知道本案的收款業務與最初的應徵工作內容不同，卻不清楚收款的原因，而且所謂的「主管」連自己的公司名稱都說不清楚，他在多次收款過程中已經發現不合理，卻還是為了賺取報酬，抱持容任心態繼續依照指示收款，直到被警方逮捕。

法官表示，阿茂應當可以預見自己的工作就是代替不願出面、不想曝光的詐團取得贓款，最終認定他所辯之詞均為事後卸責之詞，不足採信，並依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年8個月，全案仍可上訴。