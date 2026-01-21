虎媽囚死女兒！　貓爸偷開門「掐熄生機」起訴

▲陳姓女兒長期饑餓、營養不良導致多重器官衰竭死亡，但虎媽堅持自己沒錯。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅、柯沛辰／綜合報導

台中大甲一名虎媽去年9月活活將21歲女兒囚虐致死，案經4個月調查，檢方20日正式起訴詹母及陳姓父親。令人唏噓的是，「貓爸」陳父曾撿到鑰匙，偷偷打開廁所門，讓女兒淚崩以為等來救援，不料陳最後還是畏懼妻子，又默默把門關上，掐熄女兒最後一線生機。

長期遭囚禁浴室吃「菜尾」 女兒剩30公斤器官衰竭亡

根據警方調查，陳女自2022年從高中被迫休學後，便被母親關入家中1樓僅5坪大的孝親房中，並訂下苛刻的日常規範，若不達標便打罵或剝奪女兒食物，還會被關進廁所寫悔過書。

日子久了之後，詹母變本加厲，最後索性把陳女直接囚禁在浴室，每天只「施捨」少量菜尾，導致陳女長期營養不良，瘦到剩30公斤，最終因多重器官衰竭身亡。

陳女以為獲救痛哭「爸，您終於來了」 貓爸卻又關上門

據了解，一家共4口人，除了死者和父母外，還有一名在外地就讀大學的大姊，也都對此事知情。不過，陳父完全不敢違逆妻子，有次撿到掉落的鑰匙，曾偷偷打開廁所，讓陳女一度以為獲救，流著淚說：「爸，您終於來了...」

沒想到，個性膽小的「貓爸」陳父見到骨瘦如柴的女兒，並未趁機救人，而是探視後就再度關上門，陳女當下絕望程度，外人難以想像。事後，虎媽發現此事，痛斥陳父一頓，但陳父也不敢反抗，讓聽聞此事的鄰居都忍不住搖頭「沒路用」。

▲台中虎媽拘禁虐死案，陳父也遭起訴。（圖／ETtoday資料照）

詹母冷血掩蓋屍臭 貓爸驚嚇報案

去年9月21日，詹母發現放在浴室門口的飯菜沒被動過，擅自認定女兒已經死亡，置之不理，但陳女當下其實一息尚存，若及時送醫，仍可能獲救。4天後，屍臭四溢，詹母不得不入內「清理」掩蓋屍臭，才嚇得陳父趕緊騎車前往警局報案。

詹母落網後拒不認罪，堅持是為女兒好。不過，檢方認定，詹女涉犯刑法第302條私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌、家庭暴力罪；陳男涉犯幫助加重私行拘禁罪嫌、家庭暴力罪，20日偵結起訴，法院裁定續押。

詹母24年前就痛毆婆婆上新聞 外傳陳女「太像婆婆」才遭虐待

事實上，詹女24年前就曾不給婆婆吃飯、把婆婆打到住院，因「驚世媳婦」一案鬧上新聞版面。如今虐死女兒，親友透露是因次女長相神似婆婆，才多年來遭受非人待遇。