黑衣人礁溪名產店討債砸店！2老人嚇多次給錢　警快打壓制逮2嫌收押

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪一間食品行15日下午突遭兩名黑衣人闖入，兩人討債不成竟砸壞店家陳列商品及內部裝設，現場物品散落一地凌亂不堪，警方獲報後快速抵達現場壓制，警方考量為避免被害人後續再遭報復，除於詢後將林嫌2人依刑法恐嚇取財及毀損等罪嫌移送偵辦，並由檢察官聲請羈押獲准。

▼▲2名自稱天道盟的黑衣人名產店討債砸店，宜蘭警方快打壓制逮2人並聲押獲准。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方調查，宜蘭一名男子向友人借款600多萬元投資做生意，並由黃姓前妻做擔保人，投資失敗後，雖然陸續有還款，但還剩下300多萬元債務，債主等不及，得知黃女娘家在礁溪經營蜜餞行，專接遊覽車生意，生意興隆，遂委由2名自稱天道盟的有妨害自由、恐嚇等前科的24歲林姓、23歲陳姓男子，於15日下午拿著債權人委託書與法院裁定書，前往黃女位在礁溪老家的蜜餞行，向黃女父母要錢。



林、陳2人見店內消費民眾離去，店家準備打烊之際，便進到店內討債，店家因是女兒擔任保人，及女兒與前夫早已離異，不願幫忙還款，2人拿起店內的木藝品大肆砸毀，還推倒原本擺放完整的各式名產禮品，現場一片凌亂。

警方獲報後，快打部隊火速趕到現場壓制2人，由於店家已多次被黑衣人到店內騷擾，警方考量避免被害人後續再遭報復，除於詢後將林嫌2人依刑法恐嚇取財及毀損等罪嫌移送偵辦，並由檢察官聲請羈押獲准。



欠債的男子表示，他知道欠錢不對，也很努力還款，後續也會趕緊還錢，盼債主別再騷擾老人家，還給他們寧靜的生活。



據了解，這些黑衣人農曆年後已多次派人到店內搗亂，黃女父母不堪其擾，每次都給3、5萬元打發他們，不料，15日下午又到店內討債還搗毀物品。