社會 社會焦點 保障人權

群組票選「社區毒瘤」女鄰居得最高票　高雄男挨告判罰2萬

▲大樓,住宅,社區。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲社區大樓示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄前鎮區某社區大樓爆出「毒瘤票選」爭議，馮姓男子與李姓女鄰居結怨，竟在社區多達197人的LINE群組發起網路投票，題目直白寫著「社區毒瘤是什麼」，還直接把李女列為選項之一，結果李女被票選為第一名，消息傳開後，李女氣炸報警提告，法院認為馮男構成散布文字誹謗，判罰2萬元。

判決指出，李姓女子先前因細故與馮男發生糾紛並提告，馮男雖獲不起訴處分，但他心生不滿，認為李女破壞社區和諧，竟於去年5月9日凌晨，在社區LINE群組發起投票，要求住戶票選「社區毒瘤」，由於李女並不在群組內，根本無從得知，直到結果出爐、她「榮登」第一名，才輾轉聽聞此事。

李女得知後怒不可遏，認為自己遭到公然羞辱，隨即報警提告，高雄地方法院審理時，馮男坦承確實發起投票與發文，但仍辯稱自己「沒說錯、也沒做錯」，拒絕與李女和解。

法官調查發現，馮男在投票前後，多次於群組內發文辱罵李女，使用「鳥人」、「噁心」、「王八蛋」、「外來的病毒」等字眼，甚至指控李女是破壞他人家庭的小三。

法院認為，這些言論並非就社區公共事務討論，而是針對特定個人高頻率、恣意謾罵與人身攻擊，明顯有引導投票結果之意，已嚴重侵害李女的人格權與名譽權，因此依散布文字誹謗罪，判處馮男罰金2萬元，得易服勞役，全案可上訴。

01/19 全台詐欺最新數據

