社會 社會焦點 保障人權

幫出氣！女揪眾「全裸拷問正妹6hrs」塑膠條凌虐慘狀曝　下場出爐

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子遭前男友糾眾毆打凌虐6小時，遍體鱗傷、驚嚇過度。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名林姓女子2018年幫當時的黃姓男子教訓前女友，與男友及多名女子軟禁被害人達6小時，強逼全裸跪地接受拷問，並持塑膠條等物毆打、性侵被害人，還強剪被害人頭髮凌虐，被害人遍體鱗傷、驚嚇過度，林女在黃男等人判刑定讞後才到案，台北地院考量林女賠償和解獲原諒，依幫助攜帶兇器加重強制性交罪判刑3年10月，可上訴。

判決指出，黃男不滿被害人與他分手，2018年2月間凌晨3點多，黃男帶乾妹與乾妹的1名女室友強闖被害人住處，藉口2人交往期間累積許多摩擦，以及他的1位女性朋友遭被害人白吃白住、他的乾妹和被害人有金錢糾紛等理由，質問被害人為何在外造謠說壞話。

遭逼全裸下跪受虐

被害人企圖辯解，遭黃男3人持塑膠條、煙灰缸與椅子等物毆打，黃男摔壞被害人手機阻止報警求救。林女接獲黃男通知，和另2女分別趕來加入拷問被害人，黃男喝令被害人脫光衣物下跪、趴地與罰站，其餘5女在旁對被害人拳打腳踢搧耳光，並胡亂剪掉被害人頭髮，還以手機錄影。

▲▼凌虐。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲被害人遭凌虐成傷，長髮也被亂剪一通。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

被害人拚命磕頭認錯、求饒「放過我好不好」，黃男等人變本加厲毆打、要她閉嘴以免驚動鄰居，黃男更揚言要把被害人送去「雞房」賣淫、體驗「八大行業」在做什麼，接著用塑膠條性侵被害人得逞，林女5人持續叫囂助陣，甚至踩住被害人脖子壓地，當天上午8、9點，黃男等人才離開。

被害人渾身是傷、驚嚇過度，強撐顫抖發軟的手腳，爬出滿地是血的屋子，下樓打公共電話向父親求救送醫。檢警獲報循線逮人，黃男與其中2名女同夥被依攜帶兇器強制性交等罪，各判刑4年2月到9年2月定讞，1名女同夥被判刑4年4月，仍由高院更一審審理。

被害人慘遭凌虐6小時

林女和另名女同夥因身分待查，逍遙法外多時，去年（2025年）林女被通緝到案，認罪並當庭向被害人道歉，由被害人父親代為接受賠償和解、同意原諒，辯護律師主張林女年輕無前科，且須扶養年幼子女，有情堪憫恕之處，請求輕判。

法官指本案凌虐情節長達6小時，被害人全裸無助，身心傷害至深且鉅，至今仍有創傷性壓力症候群、恐懼性畏避及認知與情緒負面改變等後遺症，出庭作證多次哽咽、哭泣與激動大喊，可見身心受創極深。

法官認為林女僅因細故不滿被害人，就參與傷害、私行拘禁甚至幫助黃男加重強制性交被害人，犯案手段兇殘、毫無情堪憫恕之處，考量她沒跟黃男共謀性侵，僅在旁提供精神助力，從輕判處3年10月徒刑，可上訴。

01/18 全台詐欺最新數據

460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

以為長痔瘡！男血便半年「一天拉6次」　醫一照嘆氣了
信箱出現陌生確認信　他慘被騙走170萬
新竹人妻病倒躺床　夫掀被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為
橋檢跨區搜索林宸佑　北檢「2度請票遭駁」原因曝
妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉
獨／華南銀尾牙席開60桌　董座喊「腰痛」上台抽獎後閃離

關鍵字：

凌虐性侵強制性交私行拘禁

