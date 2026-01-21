高雄女童「百米衝刺」橫穿馬路險遭撞　家長後方慢步下場慘了

▲高雄女童「百米衝刺」橫穿馬路險遭撞，家長竟在後方慢步。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

違規險出大事！高雄一名騎士20日下午5點多行經苓雅英明市場前，未料竟有名女童突然路旁竄出，獨自飛奔穿越大馬路，女童家長則放任式的跟在後方慢慢走，所幸騎士即時注意到趕緊煞車，才沒撞上女童。警方表示，女童行為已違規，未滿14歲者將依法處罰其法定代理人或監護人。

這起驚險事件發生在20日下午，當時一名女童突然從苓雅英明市場前路旁竄出，直接飛奔穿越大馬路，所幸騎士有所警覺，即時煞車才沒撞上女童，但驚險過程讓一旁路人看了都捏了把冷汗。

不過，更讓人氣憤的是，女童的家長其實就跟在女童後方，但仍放任女童違規穿越馬路，事實上，在該路段不遠處就有斑馬線，但其家長卻沒有引導女童走斑馬線，甚至自己也同樣違規穿越馬路。

對此，警方檢視影片，案內幼童逕自穿越馬路行為，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第3款，行人在道路上不依規定擅自穿越車道，可處500元罰鍰。

另道路交通管理處罰條例第85之4條，未滿十四歲之人違反本條例之規定，處罰其法定代理人或監護人。苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發。