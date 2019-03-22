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貴婦奈奈小叔現身！見媒體拔腿跑　挨告假募資借錢不還

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▲▼貴婦奈奈的小叔現身台北地方法院開庭，見有媒體拍攝，拔腿就跑。（圖／記者楊佩琪攝）

▲貴婦奈奈的小叔現身台北地方法院開庭，見有媒體拍攝，拔腿就跑。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

本名蘇陳端的「貴婦奈奈」和丈夫黃博健的杏立博全醫美診所、博全生技，因惡性倒閉，一家人被控捲款10多億元並潛逃出境。但貴婦奈奈的小叔22日現身台北地方法院，根據了解，因涉嫌為診所向投資人募資卻還不出錢挨告，遭求償850萬，另也提告索賠積欠的上百萬元卡債。不過小叔完全否認有此事。

貴婦奈奈及丈夫經營的杏立博全醫美診所及博全生技股份有限公司，於2018年11月無預警倒閉，不少投資人損失慘重，甚至組成自救會要像貴婦奈奈一家追討積欠的投資款，但貴婦奈奈與丈夫、小姑、公公等一共4人早已潛逃出境，最後身影出現在加拿大，台北地檢署對4人發布通緝。

不過早在2017年，便有一蕭姓投資人對診所及生技公司，以及貴婦奈奈的黃姓小叔提告，表示黃姓小叔向她遊說協助診所和生技公司募資，以1個月為期，每月可有1.5%利息，若1個月後到期不續投可贖回。

而剛開始，蕭姓投資人確實也收到1.5%利息，但之後黃姓小叔告訴她周轉失靈，無法歸還，蕭姓投資人質疑根本沒有該件募資案，但因為收到的紅利匯款來源，為杏立博全診所，因此也不排除，是黃姓小叔假募資之名拿到錢後，避免東窗事發，故意用診所名義匯款，取信投資人，因此對杏立博全診所、博全生技公司以及黃姓小叔提告求償850萬元。

另蕭姓投資人提告黃姓小叔積欠卡債139萬4476元及90萬元購車款，認為黃男以此不當得利，一併求償。

診所及生技公司部分，否認與蕭姓投資人有借貸關係，僅為診所負責人黃立雄(貴婦奈奈公公)與小叔有借貸，但都已清償。黃姓小叔則表示，他完全沒有參與所謂的募資案，因蕭姓投資人與他有私交，僅提到診所需要借款募資一事，細節他沒說過也不清楚。

至於蕭姓投資人所謂的匯款，其實是他匯的，不是診所，只是因另有糾紛案遭強制送醫1個月後，住處物品被房東、大樓管委會、債權人搬空，導致重要資料遺失，且公司營運停擺，診所股東又退出，造成他周轉不靈。

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關鍵字：貴婦奈奈,老公,丈夫,潛逃,捲款,診所,通緝,欠錢,支票,公司票,金主,侵占,遺失,止付,誣告,詐欺,調頭寸,借錢

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