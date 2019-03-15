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董事長都抓狂！離職竹科男檔大門　持棍棒頻搗亂　

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▲▼ 家暴,暴力,瘀青。（圖／CFP）

▲范男多次到前公司門口搗亂，終於讓公司董事長都受不了報警。（圖為示意圖，與新聞事件無關／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

一名園區離職的男子多次到前公司手持棍棒叫囂，使得公司前同事們和董事長不堪其擾而報警。法官認為，范男以脅迫手段恐嚇被害人，應予以譴責，但念及犯後坦承犯行，態度尚可，且患有精神疾病，因此依強制罪2罪各拘役30日及恐嚇危安罪40日，合併執行拘役60日。

新竹科學園區一家設備廠的離職員工范男於2017年間12月間故意開車到公司門口停放，范男坐在車內將車子靜止，前同事王男見狀便上前敲窗示意移車，好讓客戶離去，但范男卻拿著木棍下車質問「為何敲打車窗」，並不斷揮動甩棍逼近王男，妨害王男行動自由。

事隔數日，范男再持鐵棍到公司門外叫囂，要求蔡姓同事出來對質，范男見其他同事出來便揮動鐵棍邊叫囂的恐嚇他人。3小時候范男再一次開車到公司門口，找蔡姓員工吵架。一連數次終於讓公司董事長都受不了，衝出門口要求他馬上離開並關上大門，只是范男仍不予理會，還是拿著鐵棍敲打門柱或蹲在門口不斷叫囂，蔡、王及董事長3人終於忍無可忍聯手報警。

范男坦承一切犯行。法官認為，范男以脅迫手段妨害3人行使行動自由的權利，且不思以理性方法解決糾紛，並恐嚇被害人，應予以譴責，念及范男犯後坦承犯行，態度尚可，且患有精神疾病，因此依強制罪2罪各拘役30日及恐嚇危安罪40日，合併執行拘役60日。

★圖片為版權照片，由視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經視覺中國許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：強制罪,拘役,恐嚇危安,竹科

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