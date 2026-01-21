　
社會焦點

獨／母女被騙1200萬走上絕路！兒告車手討公道　法院判賠216萬

▲▼台北內湖雙屍，2女輕生陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市母女誤信假柴鼠兄弟1200萬積蓄被騙光輕生，兒提告車手求償。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市甯姓母親與女兒誤信詐騙集團假冒知名投資型YouTuber 柴鼠兄弟的投資廣告，陸續投入逾1200萬元卻血本無歸，最終承受龐大經濟與心理壓力輕生身亡。事後，甯母之子提起民事求償，原請求461萬元連帶賠償；士院判僅就實際取款論責，判鄭、顏姓車手分別賠償200萬、16萬元，合計216萬元，其餘駁回。

詐騙集團先在臉書投放冒名投資網紅的不實投資廣告，標榜穩定獲利、專人指導。甯姓母親與女兒點擊廣告後，依指示加入暱稱為「丁雅如」、「騰達－在線營業員」的 LINE 帳號，並下載名為「長紅E點通」的投資 App，誤信畫面中顯示的帳面獲利數字與對方話術。

隨後，詐騙集團以「資金交割」、「提升投資等級」等理由，要求被害人不要透過銀行轉帳，而改以「面交現金」方式投入資金，並派遣所謂的「投資專員」出面取款，藉此規避金融監管、製造金流斷點。

其中一名被告為鄭姓車手，於2024年8月5日下午5時35分許，依詐騙集團指示，前往北市某巷口，自稱是投資公司專員，當場向甯母收取現金200萬元；另名被告則為顏姓車手，於同年9月10日晚間6時41分許，以相同手法、在同一地點向甯母收取現金16萬元。

此外，另有多名車手也依詐騙集團指示，分別向甯母與女兒收取50萬元、55萬元、140萬元等款項。甯姓母女前後投入的資金累計超過1200萬元，直到無法提領出金，才驚覺遭到詐騙。

然而，甯姓母親與女兒在發現多年積蓄付諸流水後，承受沉重的經濟壓力與心理負擔，最終選擇輕生身亡。甯母與女兒於2024年12月間死亡，家中僅留下兒子獨自承受雙重喪親之痛。

甯母之子事後提起民事訴訟，主張多名車手同屬詐騙集團成員，應依民法共同侵權行為規定，對母女所受損失負連帶賠償責任，實際請求金額為461萬元，係多名車手向被害人面交收取的款項總和，並請求法院判令被告等人負連帶賠償責任。

不過，法院審理後指出，雖可認定鄭姓、顏姓2名被告均加入詐騙集團，並分別擔任向同一被害人收取現金的「車手」，但依現有證據，尚無法證明2人彼此之間具有主觀上的意思聯絡，或在客觀上存在共同實行、相互利用的行為關連，也無法認定其中1人對其他車手的取款行為具有幫助或協力犯意。

法官說明，民法所稱的「共同侵權行為」，須具備共同犯意或行為關連；本案中，僅能認定各車手就「自己實際參與取款的行為」負責，不能命其中任何一人，為其他車手的取款金額負責，因此不成立連帶賠償責任。

因此，合議庭判決指出，鄭姓車手須賠償甯母之子200萬元，並自2024年12月24日起按年息5%計算利息；顏姓車手則須賠償16萬元，並自2024年12月11日起按年息5%計息。至於原告其餘請求，因不符連帶賠償要件，均遭法院駁回。

01/18 全台詐欺最新數據

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

