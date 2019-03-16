控李濤「占地鋸樹蓋鳥籠」鄰居怒告　他駁：10年前對方就答應

▲資深媒體人李濤。（資料照／記者黃克翔攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三芝區一名郭姓男子跟資深媒體人李濤是多年鄰居，同住在櫻花山莊內，但郭男卻指控李濤不僅侵占自己土地，還在上面蓋鳥籠，自己要求李濤拆除「還說我威脅他」，讓他氣得向警方提告；對此李濤回應在10多年前就獲得對方口頭同意蓋鳥籠了，沒料到對方突然反悔，如今雙各執一詞將對簿公堂。

郭先生指控，約4年前繼承了過世母親的這塊祖產，但卻發現鄰居李濤在1月初請工人直接在他的土地上建大型鳥籠，在裡面飼養雞、孔雀，甚至還設置地燈、鋪石階，不解為何李濤在陽明山公園範圍內新建土木為何不用申請，自己要求李濤拆除，對方卻毫不理會，氣得向派出所提告。

李濤卻說在蓋地設置鳥籠已經有10年時間，一開始要蓋之前還有經過對方的口頭同意，直到去年10月因為颱風，自己找來工人用將鳥籠固定，引起對方不滿，當時也有進行溝通，不料一個多禮拜前郭男突然反悔說不能用，自己也莫名其妙接到警方通知要製作筆錄，鳥籠上面都生鏽了，一看就知道不是最近才蓋設，反駁郭男所言。

對此淡水分局表示，已經正式接獲郭男的報案，並請李濤先生來製作筆錄說明，由於雙方各執一詞，將進一步由檢警來釐清，全案偵訊後依照侵占及毀損罪嫌函送偵辦。

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