社會 社會焦點 保障人權

警涉開假單圖利業者被起訴　永和警方證實已停職

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲永和員警涉配合監理業務代辦業者開立不實罰單，警方依法停職。（示意圖／記者黃哲民攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市永和分局一名員警涉嫌自109年起配合監理業務代辦業者，開立不實罰單，將原應吊扣的車輛牌照改為吊銷，協助業者規避規定並從中牟利。新北地檢署偵辦後，依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴6人，警方已依法將涉案員警停職。

根據《中央社》報導， 新北地檢署起訴書指出，永和派出所涂姓員警接受王姓汽車監理業務代辦業者請託，開立不實舉發單，將原本僅遭吊扣牌照的車輛改列為吊銷，再由代辦業者協助民眾重新驗車、申領新牌照上路。

利用制度差異規避吊扣

起訴書說明，依道路交通管理處罰條例規定，嚴重超速者除罰鍰外，須吊扣牌照一定期間；但實務上若車輛已遭吊銷牌照，後續即無從再執行吊扣處分，車主可在驗車後重新申請牌照。涂姓員警與代辦業者即利用此制度差異操作。

檢方指出，除王姓業者外，另有蘇姓、林姓、張姓與黃姓代辦業者以相同方式委託辦理。期間涂姓員警共開立69張不實罰單，5名代辦業者不法獲利合計逾新台幣30萬元。

檢警起訴並依法停職

新北地檢署於去年12月19日偵結，依貪污治罪條例圖利罪及刑法使公務員登載不實等罪嫌，起訴涂姓員警與5名業者，並考量6人坦承犯行且已繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。

永和警分局表示，本案為舊案，係分局主動發現後依法送辦，現已依警察人員人事條例完成停職程序，並強調對警紀案件將秉持毋枉毋縱原則，持續自清自檢、徹查到底。

01/18 全台詐欺最新數據

川普公開「AI插旗圖」　表達絕不回頭決心

