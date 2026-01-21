　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1行為很危險

記者柯沛辰／綜合報導

新北市36歲男子廖聰賢不滿零用錢沒準時、增加額度遭拒，用開山刀砍死67歲父親、75歲母親。專家示警，啃老族自尊心高又敏感，通常有「受害者心態」，弒親導火線往往集中在「金援斷絕」，若雙親放不下孩子、無限上綱供應，一旦孩子未獲滿足，恐瞬間引爆生存焦慮極端情緒

老來得子溺愛月給3、4萬　夫妻倆只能租屋仍遭砍死

許姓夫妻在三重經營蔥油餅攤，40多歲才向神明成功求子，對孩子相當溺愛，儘管一份蔥油餅才賣25塊，但還是每月給兒子3、4萬塊，讓孩子盡數揮霍，因此至今都還在租房子，不料卻遭兒子狠砍37刀奪命。

廖嫌落網後供稱，他從小被父母嚴格管教、打罵到大，早就想殺死父母，所以預謀買開山刀放在家。案發當天，他不滿母親5000元零用錢晚給，又被返家的父親念了幾句，才氣憤拿出預藏的開山刀殺父再弒母。

▲▼ 家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲36歲男子廖聰賢犯案後騎車逃離住家，仍被警方逮捕落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

把金援視作「賠償」　啃老族「受害者心態」敏感又高自尊

根據《鏡報》報導，台灣小螞蟻教育關懷協會秘書長吳淑美表示，啃老族因長期脫離社交，通常挫折容忍度低、敏感又自尊心高，易將父母關心解讀成「羞辱」和「控制」，還會有「受害者心態」，認為今日的無能都是原生家庭導致，進而把父母金援視作理所當然的「賠償」，一旦金援中斷或受影響，加上言語摩擦，就可能引爆啃老者的生存焦慮、極端情緒，進而發動攻擊。

警方調查，廖嫌遊手好閒，常與父母要錢生活，2015年曾因接觸第三級毒品被裁罰。親友也透露，廖聰賢非常「宅」，平常見父母工作忙碌，也不會幫忙搬食材，常常待在家裡也不知道在幹嘛，逢年過節也很少看到他，就是一個好吃懶做的人。

▼犯案凶器。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘆洲老夫妻雙屍，兒涉重嫌，騎機車離家逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1行為很危險
川普推動併吞格陵蘭！「拋售美國」再現　股匯債市三殺
蕾菈親回「深夜進YTR家」真相！男方情史被起底
猴硐貓村恐怕「滅村」　200隻剩30隻
快訊／台積電大跌！　台股瀉327點
LIVE／賴清德缺席但「賴皇現身」　藍白甲動應戰彈劾審查會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

衝派出所幫友報仇　助陣男「抱警處理」被判刑1年半

高雄單車騎士噴飛「血流一地」　醉男肇逃落網辯：以為壓到坑洞

台東女衝超商幫網友買萬元點數　店員緊急報警及時阻詐

2025整年「夜衝武嶺」共10死！大學生居多　南投警祭3大宣導措施

阿姨衝田裡亂拔！彰化絕美百日草花海變癩痢頭　超慘畫面曝

快訊／疑天雨路滑自摔！樹林28歲騎士遭對向汽車撞上　搶救無效亡

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1行為很危險

快訊／樹林嚴重車禍！機車打滑與自小客碰撞　騎士命危搶救中

獨／母女被騙1200萬走上絕路！兒告車手討公道　法院判賠216萬

妻外遇IG放閃牽手照　夫控小王「簽完就違約」求償10萬

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

大罷免亮票被判拘役55天！　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

衝派出所幫友報仇　助陣男「抱警處理」被判刑1年半

高雄單車騎士噴飛「血流一地」　醉男肇逃落網辯：以為壓到坑洞

台東女衝超商幫網友買萬元點數　店員緊急報警及時阻詐

2025整年「夜衝武嶺」共10死！大學生居多　南投警祭3大宣導措施

阿姨衝田裡亂拔！彰化絕美百日草花海變癩痢頭　超慘畫面曝

快訊／疑天雨路滑自摔！樹林28歲騎士遭對向汽車撞上　搶救無效亡

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1行為很危險

快訊／樹林嚴重車禍！機車打滑與自小客碰撞　騎士命危搶救中

獨／母女被騙1200萬走上絕路！兒告車手討公道　法院判賠216萬

妻外遇IG放閃牽手照　夫控小王「簽完就違約」求償10萬

火山口找到殘骸！　阿蘇「先遣隊」今早緊急上山勘查

衝派出所幫友報仇　助陣男「抱警處理」被判刑1年半

國家警報響了別嚇到！3大電信16時測災防告警訊息　關閉方式曝

高雄單車騎士噴飛「血流一地」　醉男肇逃落網辯：以為壓到坑洞

消防新添170生力軍！　台南市搶救、救護量能全面升級

台東女衝超商幫網友買萬元點數　店員緊急報警及時阻詐

陸副外長談「全球治理倡議」：決不允許家門口生戰、生亂

2025整年「夜衝武嶺」共10死！大學生居多　南投警祭3大宣導措施

阿姨衝田裡亂拔！彰化絕美百日草花海變癩痢頭　超慘畫面曝

快訊／疑天雨路滑自摔！樹林28歲騎士遭對向汽車撞上　搶救無效亡

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

台南女名醫失蹤「破億保單」千萬金流曝光！　停止金援家人

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

虎媽囚死女兒！　貓爸偷開門「掐熄生機」起訴

獨／母女被騙1200萬走上絕路　車手判賠216萬

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

領養虎斑貓被咬傷　2度摔地害內臟破裂亡

師猥褻4女學生　93強制罪改判無罪

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

警涉開假單圖利業者　新北警證實已停職

橋檢跨區搜索林宸佑　北檢請票遭駁原因曝

即／37刀砍死雙親！　啃老男遭羈押禁見

更多熱門

相關新聞

他嫌每月5千零用錢太少　竟狠殺父母

他嫌每月5千零用錢太少　竟狠殺父母

新北36歲男子廖聰賢17日在住家將67歲廖姓父親、75歲許姓母親殺害，事後在新北市地區逃亡27小時，直到19日晚間在新莊被警方逮捕歸案。廖嫌落網後供稱，他因從小被父母打罵到大，早就想將父母殺死，當天不滿母親每月只給5000零用錢，加上又跟父親吵架，才會拿出預藏的開山刀殺人。

快訊／母親節前夕悶死病兒　8旬婦獲諒解一審判決出爐

快訊／母親節前夕悶死病兒　8旬婦獲諒解一審判決出爐

富家兄弟弒親案「重審結果出爐」

富家兄弟弒親案「重審結果出爐」

財產給太少！董事長遭孫砍73刀亡

財產給太少！董事長遭孫砍73刀亡

藝文界抗議刪預算！業界人士逆風挺：養出巨嬰

藝文界抗議刪預算！業界人士逆風挺：養出巨嬰

關鍵字：

啃老族弒親

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面