啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1行為很危險

記者柯沛辰／綜合報導

新北市36歲男子廖聰賢不滿零用錢沒準時、增加額度遭拒，用開山刀砍死67歲父親、75歲母親。專家示警，啃老族自尊心高又敏感，通常有「受害者心態」，弒親導火線往往集中在「金援斷絕」，若雙親放不下孩子、無限上綱供應，一旦孩子未獲滿足，恐瞬間引爆生存焦慮和極端情緒。

老來得子溺愛月給3、4萬 夫妻倆只能租屋仍遭砍死

許姓夫妻在三重經營蔥油餅攤，40多歲才向神明成功求子，對孩子相當溺愛，儘管一份蔥油餅才賣25塊，但還是每月給兒子3、4萬塊，讓孩子盡數揮霍，因此至今都還在租房子，不料卻遭兒子狠砍37刀奪命。

廖嫌落網後供稱，他從小被父母嚴格管教、打罵到大，早就想殺死父母，所以預謀買開山刀放在家。案發當天，他不滿母親5000元零用錢晚給，又被返家的父親念了幾句，才氣憤拿出預藏的開山刀殺父再弒母。

▲36歲男子廖聰賢犯案後騎車逃離住家，仍被警方逮捕落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

把金援視作「賠償」 啃老族「受害者心態」敏感又高自尊

根據《鏡報》報導，台灣小螞蟻教育關懷協會秘書長吳淑美表示，啃老族因長期脫離社交，通常挫折容忍度低、敏感又自尊心高，易將父母關心解讀成「羞辱」和「控制」，還會有「受害者心態」，認為今日的無能都是原生家庭導致，進而把父母金援視作理所當然的「賠償」，一旦金援中斷或受影響，加上言語摩擦，就可能引爆啃老者的生存焦慮、極端情緒，進而發動攻擊。

警方調查，廖嫌遊手好閒，常與父母要錢生活，2015年曾因接觸第三級毒品被裁罰。親友也透露，廖聰賢非常「宅」，平常見父母工作忙碌，也不會幫忙搬食材，常常待在家裡也不知道在幹嘛，逢年過節也很少看到他，就是一個好吃懶做的人。

▼犯案凶器。（圖／記者陳以昇翻攝）