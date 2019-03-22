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美狂打「台灣牌」！陸學者提「壓制3招」：越過紅線要有反制措施

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▲▼ 台灣國旗,美國國旗,台美關係,美台關係。（圖／路透社）

▲趙全勝說，美國的印太戰略一直離不開「台灣牌」。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國美利堅大學國際關係學院教授、亞洲研究理事會主席趙全勝表示，複合型競爭合作共存模式最符合目前中美狀態，雖然美國的一個中國政策不變，但卻在很多具體做法上出現變化；美國的印太戰略裡一直離不開「台灣牌」，希望台灣成為他們在印太地區的重要「籌碼」，因此趙全勝提出3招壓制方法。

據《中評社》報導，趙全勝指出，中國大陸應該仔細體會習近平主席有關解決台灣問題方案的講話，在台灣問題上要有新思維，台灣問題要放在中美大框架下。「曾有韓國學者問他說，『如果中美關係可分為三種，一是重回冷戰；二是通過妥協、慢慢走向G2；三是長期複合型競爭合作共存，你怎麼看？』」　

趙全勝回答，「前兩種模式都不符合現實，複合型目前最符合中美狀態。」關於複合型中的競爭與合作，中方強調中美合作，美方則強調中美競爭，兩邊的重點不同，但其實都是既有競爭又有合作；不過從大趨勢來看，中美雙方競爭因素大於合作因素，中美對峙會呈現出長期的狀態。但是對峙狀態發展的時間點和走向尚不確定。

▼美國美利堅大學國際關係學院教授、亞洲研究理事會主席趙全勝。（圖／翻攝自中評社）

▲▼美國美利堅大學國際關係學院教授、亞洲研究理事會主席趙全勝。（圖／翻攝自中評社）

談到美國的印太戰略，他表示，對美國來說，「台灣牌」成本低，效益高，打了似乎也沒關係；但怎麼能讓美國成本高一點則值得大陸認真思考。事實上，大陸對美國打「台灣牌」的動力和決心以及方法有時會有一廂情願的想法。

他說，中國希望不與美國發生衝突，多與美國合作，希望美國內部友華力量超過友台力量，但希望不等於現實，要看到美國做法（例如去年通過的台灣旅行法）的嚴重性。趙全勝也說，多年來，美國對台政策有變亦有不變，美國對台政策不變的部分是一個中國政策框架，但一個中國政策框架是否有空心化現象還尚待討論。「要看到，美國的一個中國政策雖然不變，但卻在很多具體做法上有了很多變化，衝擊著一個中國的底線。」

此外，就中美關係和台海局勢，趙全勝提出了「四個不變」，第一，美國把中國視為戰略對手的共識不會改變，在相當長時期中國會是美國的戰略競爭對手；第二，蔡英文「台獨」傾向不會改變；第三，川普打台灣牌的做法不會改變；第四，中國在台灣問題上的主權立場不會改變。

他說，如果沿著這四個不會改變發展下去，中國國內已經沒有多少空間可以退讓了。而且現在美國已經在掃除周邊的障礙，比如去年夏天拉美的幾個國家與台灣斷交，美國直接對這幾個國家施以顔色；美國在國際範圍內為台灣站台，中美則有可能在台灣問題上在世界範圍內形成對峙。

▼趙全勝指出，中美有可能因為台灣問題，在世界範圍內形成對峙。（圖／路透社）

▲中美關係,美中關係,中美貿易戰。（圖／路透社）

在台灣問題上大陸如何應對美國，趙全勝提出3個想法，第一，多層次，包括領導人峰會的外交互動中，反覆傳達中國大陸在台灣問題上的立場；二，要明確有底線警告，並不厭其煩地警告；三，如果美國在台灣問題上跨越紅線，國內要有心理準備和反制措施。

說到大陸的對台政策，趙全勝則分析，「我們要仔細體會習近平主席有關解決台灣問題方案的講話，在台灣問題上要有新思維，一是要啟動民間大範圍多層次關於台灣方案的討論和互動，不但包括大陸，而且也包括台灣島內和海外華人；二是要賞罰分明，對『台獨』分子要明確打擊，好處和優惠要給一般的民眾和同意兩岸統一的人士。」

最後是思維上要思變，他說，「實際上在台灣我們面臨兩大反對勢力，一股力量是『台獨』勢力，另一股是既『反台獨』又『反共』，不認同大陸的政治制度；這兩者是不一樣的，要釐清二者之間的關係。這樣才能真正從『一國兩制』的角度出發，提出解決台灣問題的方案。」

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關鍵字：趙全勝,台灣牌,中美關係,一個中國,台獨,台灣旅行法

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