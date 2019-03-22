影／6歲妹獨自玩耍！怪女突衝出「2秒猛砍臉5刀」…泣：為什麼是我？

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名6歲女童小美（化名）近日在自家屋前玩耍時，突然被一名突然衝出的女子猛砍臉部5刀，即使事發當下女童媽媽就在附近，但是行兇女子的動作太過迅速，導致悲劇仍舊發生。小美事後總會問「為什麼壞阿姨要砍我？」，讓媽媽心疼淚崩。

▼女童遭陌生女子猛砍臉部毀容。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，小美本（3）月5日獨自玩耍時，一名身穿黑衣的女子突然大步衝過來，並且手持菜刀往她臉部猛砍。女童媽媽看到後趕緊奔向前，並且帶女兒就醫。媽媽說，「當時一個人都沒有，女兒平時也經常在那玩，結果她剛離開我，就是2米多的距離，就下來一個女的，拿著一把特別大的菜刀，一隻手把孩子脖子控制住，一隻手拿刀對孩子頭上砍，速度特快，整個行兇過程2秒鐘左右。」

▼陌生女子拿菜刀迅速朝女童臉部砍5刀。（圖／翻攝自梨視頻）

據悉，孩子的臉部、手部、後腦勺都有不同程度的傷口。媽媽接著說，女兒住院後除了她以外，都不想和其他人接觸，甚至她離開一下都會大哭。「女兒那天晚上睡的時候問我，『媽媽，那個壞阿姨為什麼要砍我？』，心理上應該有陰影了吧…她水都不喝，每天躺在床上動都不動，一起來就要吐，就不想離開我。」

醫生說，女童臉上的刀疤肯定會留下「難以去除」，後續最大的開銷就是整容方面的費用。據了解，行兇女子疑似患有思覺失調症，行兇動機還有待釐清，目前已被員警強制送往醫院治療。

▼女童總是難過地問媽媽，「那個壞阿姨為什麼要砍我？」（圖／翻攝自梨視頻）