生活 生活焦點

啟賦奶粉可能含仙人掌桿菌下架8.3萬罐　台灣雀巢：並非產品有問題

▲▼雀巢啟賦奶粉可能含仙人掌桿菌下架8.3萬罐。（圖／食藥署）

▲雀巢啟賦奶粉可能含仙人掌桿菌，預防性回收8.3萬罐。（圖／食藥署，下同）

記者許力方／綜合報導

雀巢（Nestle）近日宣布自願回收部分嬰兒配方奶粉「啟賦」藍罐3、4號，兩批有疑慮的產品可能含有可引發食物中毒的仙人掌桿菌，食藥署表示共計下架8萬3496罐。台灣雀巢今天再度聲明強調，這次是為原料端風險控管預防性回收，因無法排除疑慮，並非產品中有問題。

台灣雀巢9日再度發聲明強調，雀巢在海外各國及台灣進行預防性回收幼兒奶粉產品，原因是發現原物料疑似受仙人掌桿菌污染，「這是一個嚴謹且負責任的決定。」因無法排除疑慮，基於對消費者健康安全高度重視，控管原料端風險，決定啟動自願預防性自主下架，並非於產品中有問題。

外媒日前報導，雀巢在例行監測時於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌，追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油遭到污染。

雀巢公司表示，啟賦藍罐4號（批號：51680017C2）、3號（批號: 51690017C1）特定批次的奶粉，可能受到「仙人掌桿菌（cereulide）」的污染，該物質在食用後，可能會導致噁心、嘔吐及腹部不適，目前已陸續宣布在38個國家地區召回相關產品，另根據初步調查顯示，問題可能來自其中一名供應商所提供的原料。

▲▼雀巢啟賦奶粉可能含仙人掌桿菌下架8.3萬罐。（圖／食藥署）

啟賦幼兒成長配方2批號預防性下架南市查核11通路、163罐已撤

啟賦幼兒成長配方2批號預防性下架南市查核11通路、163罐已撤

因台灣雀巢股份有限公司自主通報，旗下2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」疑有使用到可能受污染原料，已啟動預防性自主下架，台南市衛生局9日會同市府法制處消費者保護官，前往全市各大婦嬰用品店等實體通路進行查核，確認下架情形，全面把關民眾食品安全。

雀巢奶粉無法排除仙人掌桿菌污染　2批次供退換貨

雀巢奶粉無法排除仙人掌桿菌污染　2批次供退換貨

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

媽餵1歲女兒喝「奶昔蛋白飲」網炸鍋！蘇怡寧3點示警

媽餵1歲女兒喝「奶昔蛋白飲」網炸鍋！蘇怡寧3點示警

星巴克福吉茶那堤最強平替？！買一送一直接掃貨

星巴克福吉茶那堤最強平替？！買一送一直接掃貨

