啟賦奶粉可能含仙人掌桿菌下架8.3萬罐　台灣雀巢：並非產品有問題

▲雀巢啟賦奶粉可能含仙人掌桿菌，預防性回收8.3萬罐。（圖／食藥署，下同）



記者許力方／綜合報導

雀巢（Nestle）近日宣布自願回收部分嬰兒配方奶粉「啟賦」藍罐3、4號，兩批有疑慮的產品可能含有可引發食物中毒的仙人掌桿菌，食藥署表示共計下架8萬3496罐。台灣雀巢今天再度聲明強調，這次是為原料端風險控管預防性回收，因無法排除疑慮，並非產品中有問題。

台灣雀巢9日再度發聲明強調，雀巢在海外各國及台灣進行預防性回收幼兒奶粉產品，原因是發現原物料疑似受仙人掌桿菌污染，「這是一個嚴謹且負責任的決定。」因無法排除疑慮，基於對消費者健康安全高度重視，控管原料端風險，決定啟動自願預防性自主下架，並非於產品中有問題。

外媒日前報導，雀巢在例行監測時於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌，追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油遭到污染。

雀巢公司表示，啟賦藍罐4號（批號：51680017C2）、3號（批號: 51690017C1）特定批次的奶粉，可能受到「仙人掌桿菌（cereulide）」的污染，該物質在食用後，可能會導致噁心、嘔吐及腹部不適，目前已陸續宣布在38個國家地區召回相關產品，另根據初步調查顯示，問題可能來自其中一名供應商所提供的原料。